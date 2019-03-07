شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد: المرأة نبض الحياة وصانعة الرجال وملهمة الأجيال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، اليوم الخميس، المرأة بمناسبة يومها العالمى، مشيرا أنها نبض الحياة وصانعة الرجال وملهمة الاجيال.

وقال محمد بن زايد:"مع احتفاء العالم بيوم المرأة.. نحيي أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا.. وجميع النساء لدينا وفي العالم... ستظل المرأة رمزا للمحبة والسعادة وطاقة متجددة تشارك في مسيرة البناء والتنمية.. هي نبض الحياة وصانعة الرجال وملهمة اﻷجيال.. وكل عام وهي بخير".



محمد بن زايد

يذكر أن اليوم العالمى للمرأة هو احتفال يقام فى 8 مارس من كل عام، و يقام للدلالة على الاحترام وتقديرها فى شتى المجالات، وتحصل المرأة على أجازة فى بعض الدول كالصين وروسيا وكوبا فى هذا اليوم.











