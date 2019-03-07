الرئيس العراقي: مقاتلو "داعش" الأجانب الذين يحاكمون في العراق قد يحكم عليهم بالإعدام

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نقلت صحيفة "ذا ناشونال"، ومقرها أبوظبي، اليوم الخميس، "إن مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية "سيحاكمون وفقا للقانون العراقي وربما يحكم عليهم بالإعدام إذا ما أدينوا" بقتل عراقيين.
© REUTERS / AKO RASHEED
وقال الرئيس العراقي إن "الانتصار على "داعش" لم يكن سهلا وتطلب تكاتف الجميع، مشددا على أن الانتصار هو عراقي بامتياز".
وأوضح أن هناك تعاون بين الحكومة العراقية وسوريا في الجوانب العسكرية والأمنية باعتبار أن الخطر مشترك.
وأشار صالح إلى أن هناك بعض العناصر المتبقية لـ"داعش" قرب الحدود مع سوريا.
كما أكد أن القضاء العراقي هو من سيتولى مقاضاة المقاتلين الفرنسيين، لأنهم متهمون بارتكاب جرائم على الأراضي العراقية، مشيرا إلى أن ذلك تم التباحث فيه مع الرئيس الفرنسي.
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