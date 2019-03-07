المدفعية الإسرائيلية تستهدف موقعًا عسكريا تابعًا لحماس بغزة

غزة- القدس/ محمد ماجد، سعيد عموري/ الخليج 365

استهدفت المدفعية الإسرائيلية، مساء الخميس، موقعًا يتبع لكتائب عز الدين القسام، الذراع العسكري لحركة "حماس"، في قطاع غزة، دون الإبلاغ عن إصابات.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان اطلعت الخليج 365 على نسخة منه: "هاجمت دبابة تابعة للجيش موقعا تابعا لحركة حماس في قطاع غزة".

وأضاف: "يأتي الهجوم ردا على قصف قصير المدى استهدف موقعا إسرائيليًا قرب السياج الأمني"، دون تفاصيل.

فيما أفاد مراسل الخليج 365، نقلا عن شهود عيان، أن القصف استهدف موقعًا عسكريًا يتبع للقسام، شرق مدينة غزة.

ووفق مصادر طبية فلسطينية، تحدثت للأناضول، لم يتسبب القصف الإسرائيلي في وقوع إصابات.

وفي ساعة مبكرة من فجر الخميس، قصفت طائرات عسكرية إسرائيلية، موقعا يتبع لكتائب القسام، جنوبي قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات، وفق شهود عيان.

وجاءت تلك التطورات بعد ساعات على إعلان الجيش الإسرائيلي، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، عن إطلاق صاروخ من غزة، على جنوبي إسرائيل، تصدت له منظومة "القبة الحديدية" الدفاعية.

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