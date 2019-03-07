الإعلام تعتمد لائحة التدابير الوقائية من #جريمة_التحرش في بيئة العمل

صحيفة الخليج الالكترونية

انطلاقاً من حرص وزارة الإعلام على توفير بيئة عمل صحية يحظى جميع العاملين فيها من الجنسين بالتقدير والاحترام والمساواة في الحقوق والواجبات، ولمقتضيات مصلحة العمل؛ اعتمد معالي وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، اليوم، لائحة التدابير الوقائية من جريمة التحرش في بيئة العمل بوزارة الإعلام والقطاعات التابعة للوزارة، وفق صيغة اشتملت على مقدمة و (٢١)واحدٍ وعشرين مادة.

وتضمن القرار الإداري توجيه معالي الوزير للجهات المعنية في الوزارة، وهيئة وكالة الأنباء السعودية (واس)، وهيئة الإذاعة والتلفزيون، والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، بتعميم اللائحة الوقائية على منسوبيها، والتقيد بما ورد فيها، وعقد حلقات إرشادية لهم والتعريف باللائحة سنوياً، ويتعهد كل موظف بالعلم بها، والالتزام بما ورد فيها.

وجاء قرار معالي وزير الإعلام، بناءً على المرسوم الملكي الصادر برقم (م/ 96) وتاريخ 16/9/1439هـ، المصادق على قرار مجلس الوزراء رقم (488) وتاريخ 14/9/1439هـ، بشأن الموافقة على نظام مكافحة جريمة التحرش، ووفقا للفقرة (الأولى) من المادة (الخامسة) منه.