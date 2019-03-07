توقعات #الأرصاد غدا.. #رياح مثيرة للأتربة و #سماء_غائمة على عدة مناطق

صحيفة الخليج الالكترونية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لحالة طقس غدٍ الجمعة، نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالمملكة.

وقالت هيئة الأرصاد: «إن منطقتي الجوف والحدود الشمالية، والأجزاء الشمالية الشرقية «حفر الباطن والقيصومة»، تتأثر بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة، يصحبه انخفاض في درجات الحرارة؛ ما يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية».

وأضافت هيئة الأرصاد، أن نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة يستمر على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأوضحت هيئة الأرصاد أن السماء ستكون غائمة جزئيًّا على شمال غرب المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية.

ووفق هيئة الأرصاد، تُسجل «مكة المكرمة والقنفذة» أعلى درجة حرارة تصل إلى 31 درجة، وكانت أدنى درجة حرارة من نصيب طريف، وتصل إلى 4 درجات.

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت هيئة الأرصاد أن الرياح السطحية ستكون من غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج .

أما الخليج العربي فالرياح السطحية ستكون من جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-32 كم/ساع ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.