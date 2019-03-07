بوتفليقة يحذر المتظاهرين من "الفتنة" و"الفوضى"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة حذر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الخميس المتظاهرين ضد ترشحه لولاية خامسة من "الفتنة" و"الفوضى" وذلك في رسالة نشرتها وكالة الانباء الجزائرية الرسمية عشية تظاهرة جديدة رافضة لبقائه في الحكم. وجاء في رسالة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة "شاهدنا منذ أيام خروج عدد من مواطنينا ومواطناتنا في مختلف ربوع الوطن للتعبير عن آرائهم بطرق سلمية" مضيفا "لكن هذا لا يعفينا من الدعوة إلى الحذر والحيطة من اختراق هذا التعبير السلمي من طرف أية فئة غادرة داخلية أو أجنبية (...) قد تؤدي إلى إثارة الفتنة وإشاعة الفوضى وما ينجر عنها من أزمات وويلات".

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