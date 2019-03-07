استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في قطاع غزة

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استشهاد فلسطيني- أرشيفية
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، استشهاد فتى، خلال المواجهات التي دارت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على الحدود الشرقية لقطاع غزة، إذ قال الدكتور أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، إن الفتى «سيف الدين عماد أبو زيد»، 15 عاما، استشهد نتيجة الجراح التي أصيب بها شرق غزة قبل ساعات قليلة. ومن جهة أخرى، شنت طائرات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، غارات على أهداف في قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات، إذ قصفت الطائرات أرضا خالية في محيط الميناء الجديد غرب خان يونس عدة مرات، مما أحدث دوي انفجارات ضخمة.
وكان جيش الاحتلال أعلن أن صاروخا أُطلق من قطاع غزة سقط في منطقة مفتوحة. وشن طيران الاحتلال، أمس، غارات على مواقع لحركة حماس في غزة، ردا على بالونات متفجرة أطلقت من القطاع باتجاه الأراضي التي تحتلها إسرائيل. وقال مصدر أمني فلسطيني، إن «طائرات الاحتلال قصفت عددا من مواقع المقاومة ونقطة رصد في مناطق
وكان جيش الاحتلال أعلن أن صاروخا أُطلق من قطاع غزة سقط في منطقة مفتوحة.
وشن طيران الاحتلال، أمس، غارات على مواقع لحركة حماس في غزة، ردا على بالونات متفجرة أطلقت من القطاع باتجاه الأراضي التي تحتلها إسرائيل.
وقال مصدر أمني فلسطيني، إن «طائرات الاحتلال قصفت عددا من مواقع المقاومة ونقطة رصد في مناطق مختلفة في قطاع غزة، أسفرت عن وقوع أضرار ولم يبلغ عن وقوع إصابات».
وبحسب شهود عيان، فإن إحدى الغارات استهدفت بعدة صواريخ موقع بدر العسكري التابع لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس جنوبي مدينة غزة، مشيرين إلى أن الضربة أحدثت انفجارا كبيرا أعقبه حريق في الموقع وأدى لأضرار جسيمة.
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استشهاد فلسطينية وإصابة 14 برصاص الاحتلال في غزة
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