انت الان تتابع صحف سعودية:تساقط قادة داعش ورائحة الجثث تملأ الباغوز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الصحف كشفت عن تخلى قدامى المحاربين الجزائريين عن الرئيس بوتفليقة، وأعلنوا دعمهم لمطالب المحتجين بتنحيه عن منصبه، مؤكدين أنه من واجب المجتمع الجزائري النزول إلى الشارع

استعرضت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الخميس، العديد من القضايا والموضوعات التي تنوعت بين تناول الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، وأبرزت تطورات القضاء على تنظيم داعش داخل الأراضي السورية، كما تناولت الأوضاع في اليمن والجزائر. تحت عنوان "تصعيد حوثي ضد المدنيين ونساء وأطفال ضمن الضحايا"، ذكرت صحيفة "الوطن" أن مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان "HRITC"، أعلن عن توثيقه 34 واقعة انتهاك لحقوق الإنسان طالت مدنيين بمحافظة تعز خلال شهر فبراير الماضي، مشيرا إلى أن الميليشيات صعدت من قصفها العشوائي للأحياء السكنية مما خلف عشرات الضحايا.

وقال مصدر بالمركز إن فريقه الميداني استطاع توثيق مقتل 16 مدنيا بينهم أربعة أطفال وامرأة واحدة، لقوا حتفهم عبر عمليات قنص وإطلاق الرصاص وانفجار ألغام، وعبوات ناسفة، فيما تم العثور على جثتي طفلين تعرضا للاغتصاب والتعذيب. وفي الجزائر كشفت صحيفة "عكاظ" تحت عنوان "رفقاء السلاح يتخلون عن بوتفليقة ويدعمون

وقال مصدر بالمركز إن فريقه الميداني استطاع توثيق مقتل 16 مدنيا بينهم أربعة أطفال وامرأة واحدة، لقوا حتفهم عبر عمليات قنص وإطلاق الرصاص وانفجار ألغام، وعبوات ناسفة، فيما تم العثور على جثتي طفلين تعرضا للاغتصاب والتعذيب.



وفي الجزائر كشفت صحيفة "عكاظ" تحت عنوان "رفقاء السلاح يتخلون عن بوتفليقة ويدعمون الاحتجاجات"، أنه في تطور لافت تخلى قدامى المحاربين الجزائريين عن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وأعلنوا دعمهم لمطالب المحتجين بتنحيه عن منصبه، وأكدوا في بيان لهم أن هذه المطالب تستند إلى اعتبارات مشروعة، وحثوا جميع المواطنين على التظاهر، ما اعتبره مراقبون بادرة أخرى على الانشقاق في صفوف الصفوة الحاكمة.



وقالت المنظمة الوطنية للمجاهدين التي تضم قدامى المحاربين الذين قاتلوا إلى جانب بوتفليقة في حرب الاستقلال عن فرنسا بين عامي 1954 و1962، إن من واجب المجتمع الجزائري بكل قطاعاته النزول إلى الشارع.

وانضم بعض المسؤولين من حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم إلى المتظاهرين، وأعلنت شخصيات عامة استقالاتها.

وتناولت صحيفة "الشرق الأوسط" الشأن ذاته تحت عنوان "رفاق بوتفليقة القدامى ينضمون إلى الحراك"، حيث شهدت الجزائر، أمس، تطورات متسارعة بدت في غالبها مؤيدة للحراك الشعبي الرافض لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لفترة خامسة في انتخابات 18 إبريل المقبل.



وبالانتقال إلى الشأن السوري، ذكرت "عكاظ" تحت عنوان "اصطياد البنشي والأنصاري.. قادة داعش يتساقطون"، أن تنظيم داعش اعترف بمقتل أبرز قيادييه السوريين أول من أمس، في قصف لطائرات التحالف الدولي على الباغوز بريف دير الزور، المعقل الأخير للتنظيم، في الوقت الذي تخوض فيه قوات سوريا الديمقراطية أشرس المعارك ضد ما تبقى من مقاتلي التنظيم الإرهابي.

وحسب بيان صادر عن التنظيم، فإن القيادي الأول الذي قتل يدعى أحمد جميل السيد، المعروف بلقب أبو مجاهد البنشي، والمشهور نتيجة صلة قرابته بوزير دعاية التنظيم أبو محمد العدناني، الذي يعتبر أحد مهندسي التنظيم في سوريا. وأوضح أن القيادي الثاني يدعى جمال كمال المصلوخ، المعروف بلقب أبو خالد الأنصاري، وهو أيضا من القياديين في التنظيم، ومن أوائل من بايعوه في المنطقة الشرقية.



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وأعلن مصدر عسكري في قوات سوريا الديموقراطية إجلاء أكثر من 2000 شخص من الباغوز شرق سوريا أمس الأربعاء.

وأوضحت صحيفة "الجزيرة" أن الطائرات الحربية التابعة لقوات النظام السوري، استهدفت مناطق سريان الهدنة الروسية التركية، في بلدة كفرزيتا وأطرافها بالقطاع الشمالي من الريف الحموي. وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له أنه رصد ضربات صاروخية من الطائرات الحربية طالت مناطق في مدينة خان شيخون الواقعة في القطاع الجنوبي من ريف محافظة إدلب، كما استهدفت قوات النظام أماكن في منطقة شير مغار على بعد مئات الأمتار من نقطة المراقبة التركية.

وتحت عنوان "رائحة الجثث تملأ جيب «داعش» والعشب طعام المحاصرين"، روى فارون من جيب "داعش" الأخير المحاصر في شرق سوريا، لـ"الشرق الأوسط"، أيامهم الأخيرة في بلدة الباغوز، قبل إجلائهم من قِبل قوات سوريا الديمقراطية الكردية - العربية، حيث رائحة الجثث تملأ المكان. كانوا يأكلون الأعشاب ويشربون من نهر الفرات وسط غارات التحالف لإنهاء التنظيم بشكل كامل.



على بعد 5 كيلومترات شمال بلدة الباغوز، كانت مجموعة من الرجال يجلسون على الأرض في صفوف متراصة، وبعد دقائق وصلت دفعة جديدة على متن شاحنات نقل كبيرة إلى النقطة نفسها. طُلب من الرجال السير نحو الآخرين للخضوع للتفتيش. كانوا ينتظرون إشارة من جندي أمريكي يقف على مسافة قريبة، وسط انتشار كثيف للقوات الخاصة الأمريكية، ومدرعات مصفحة ومقاتلين من قوات سوريا الديمقراطية التي فرضت طوقاً أمنياً على المكان.

وتحت عنوان "باكستان تعلن عن مبادرات للتطبيع مع الهند وتشيد بالجهود السعودية"، كشفت صحيفة "الحياة" أن وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، جدد عزم بلاده تحسين العلاقات مع الهند وحل كل الخلافات العالقة بين البلدين عبر الحوار لضمان الأمن الدائم في المنطقة.

وأعلن في تصريحات صحافية في إسلام آباد الأربعاء، عن اتخاذ بلاده عدداً من الإجراءات لتخفيف التوتر مع الهند، موضحاً أن باكستان قررت إعادة سفيرها إلى نيودلهي في غضون يومين، وإعادة الاتصالات الأسبوعية بين مديري العمليات في الجيشين الباكستاني والهندي كما كان معمولًا به سابقاً، واستئناف المفاوضات الجارية بين البلدين بشأن فتح معبر "كرتاربور" الحدودي.

فيما أشارت "الوطن" إلى رفض ممثلين عن الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الأربعاء، بالإجماع مقترحا للمفوضية بإدراج السعودية ودول أخرى على قائمة سوداء، للدول التي لا تبذل جهودا كافية لمكافحة تبييض الأموال، وفق مصادر أوروبية.



كانت المفوضية قد حددت قائمة في 23 بلدا منها 4 عربية، وأثار إدراج السعودية في القائمة انتقادات واسعة من جانب دول كبيرة مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا، كما انتقدت الولايات المتحدة القائمة التي اقترحتها المفوضية، وقالت إنها لن تعتمدها.

وأكد مصدر أوروبي أن وزراء الداخلية في الاتحاد سيعلنون بشكل رسمي رفضهم المقترح في محادثات في بروكسل اليوم.