مقتل وإصابة 37 من عناصر الحشد الشعبي في هجوم بالعراق

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العراق_أرشيفية

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الخميس، مقتل وإصابة 37 من عناصر الحشد الشعبي في هجوم شمالي البلاد، موضحة في بيان، أن «حصيلة الاعتداء الإرهابي الجبان الذي استهدف وجبة المجازين من الحشد الشعبي على طريق مخمور الموصل خلال عودتهم وهم عزل، أسفرت عن استشهاد 6 مقاتلين وإصابة 31 آخرين وتم نقلهم إلى مستشفى القيارة»، جاء ذلك بعد أن أعلنت الخلية أمس الأربعاء، أن «القوات الأمنية وبإسناد من طيران الجيش، تنفذ عملية واسعة لتعقب عناصر إرهابية تعدت على قوة من الحشد الشعبي في مخمور، شمالي البلاد».

وفي فبراير الماضي، أصيب أربعة من عناصر «الحشد الشعبي» العراقي، إثر اعتداء إرهابي، استهدف سيارة عسكرية لهم، في جنوب غربي مركز محافظة نينوى، شمال البلاد، وفقًا لسبوتنيك. وأوضحت خلية الإعلام الأمني، وقتها، أن اعتداء إرهابيا بواسطة عبوة ناسفة، استهدف سيارة نوع «بيك آب» تابعة للحشد

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