مقتل وإصابة 37 من عناصر الحشد الشعبي في هجوم بالعراق

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العراق_أرشيفية
أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الخميس، مقتل وإصابة 37 من عناصر الحشد الشعبي في هجوم شمالي البلاد، موضحة في بيان، أن «حصيلة الاعتداء الإرهابي الجبان الذي استهدف وجبة المجازين من الحشد الشعبي على طريق مخمور الموصل خلال عودتهم وهم عزل، أسفرت عن استشهاد 6 مقاتلين وإصابة 31 آخرين وتم نقلهم إلى مستشفى القيارة»، جاء ذلك بعد أن أعلنت الخلية أمس الأربعاء، أن «القوات الأمنية وبإسناد من طيران الجيش، تنفذ عملية واسعة لتعقب عناصر إرهابية تعدت على قوة من الحشد الشعبي في مخمور، شمالي البلاد».
وفي فبراير الماضي، أصيب أربعة من عناصر «الحشد الشعبي» العراقي، إثر اعتداء إرهابي، استهدف سيارة عسكرية لهم، في جنوب غربي مركز محافظة نينوى، شمال البلاد، وفقًا لسبوتنيك. وأوضحت خلية الإعلام الأمني، وقتها، أن اعتداء إرهابيا بواسطة عبوة ناسفة، استهدف سيارة نوع «بيك آب» تابعة للحشد
وفي فبراير الماضي، أصيب أربعة من عناصر «الحشد الشعبي» العراقي، إثر اعتداء إرهابي، استهدف سيارة عسكرية لهم، في جنوب غربي مركز محافظة نينوى، شمال البلاد، وفقًا لسبوتنيك.
وأوضحت خلية الإعلام الأمني، وقتها، أن اعتداء إرهابيا بواسطة عبوة ناسفة، استهدف سيارة نوع «بيك آب» تابعة للحشد الشعبي في جزيرة الحضر جنوب غربي مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى، شمال العاصمة بغداد، مضيفه، أن الاعتداء أدى إلى إصابة أربعة من عناصر الحشد، بجروح.
وكان العراق، قد أعلن في ديسمبر2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم داعش المحظور في روسيا، لكن التنظيم يكرر بين وقت وآخر استهداف المناطق التي فقد السيطرة عليها، إلا أن القوات الأمنية تقوم بإحباط غالبية تلك العمليات وإيقاع خسائر بين عناصر التنظيم.
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