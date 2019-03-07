الان تتابع “آيفون” الجديد.. يعمل تحت الماء ويرسل الصور دون الاتصال بالإنترنت والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات
كشفت شركة آبل الأمريكية العملاقة عن مجموعة من المميزات والتقنيات المتوقع ظهورها في النسخ المقبلة من سلسلة هواتفها الذكية الأشهر على مستوى العالم “آيفون”.
وعرضت “آبل” مجموعة من مقاطع الفيديو لما يمكن أن تتضمنها هواتف أيفون الجديدة من مميزات وقدرات خاصة تساعد على توسيع قاعدة مستخدميها في العديد من الأسواق العالمية.
وتضمن مقاطع الفيديو مجموعة من الإمكانيات مثل إرسال الصور ومشاركتها مع الأصدقاء دون الحاجة إلى الاتصال بشبكات الإنترنت “واي فاي” أو حتى استخدام البيانات الخاصة بالهاتف.
ومن بين المميزات الأخرى تطوير “سفاري” المتصفح الخاص بهواتف آيفون، ليكون قادرًا على تلخيص بعض الأخبار أو المواضيع التي يسعى مستخدمه للمعرفة عنها، في ميزة يتوقع أن توفر الوقت والجهد.
وأفادت بعض التقارير أن أيفون قد يكون قادرًا على العمل في ظروف مختلفة جديدة على أنماطه التقليدية، أبرزها إمكانية الاستمرار في العمل تحت المياه بشكل جيد ودون مشكلات.
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