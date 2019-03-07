أصيب مرشحان للرئاسة| بقذائف الهاون.. داعش تستهدف تجمع للسياسيين في كابول

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي هزت انفجارات عنيفة، اليوم الخميس، إحدى المناطق غرب العاصمة الأفغانية كابول.



ووقعت الانفجارات بالقرب من تجمع تأبيني للاحتفال بمناسبة ذكرى مقتل عبد العلي مزاري، زعيم أقلية الهزارة في منطقة دشت برتشي غربي العاصمة كابول"، وحضره الرئيس التنفيذي للحكومة عبد الله عبد الله.

واستهدف هجوم بقذائف الهاون تبناه تنظيم الدولة الإسلامية" تجمعا لشخصيات سياسية أفغانية كبيرة في كابول، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 22 بجروح.

Protesters run through Dasht-e-Barchi in #Kabul as police fire into the air in a bid to disperse them.

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Video: Social Media pic.twitter.com/p5g1INsMCX https://t.co/alzOJVo1dT — ajibzoman (@KargarZaman) November 25, 2018

ويعد الهجوم خرقا أمنيا رئيسيا، وإيذانا بعودة العنف إلى العاصمة، بعد أسابيع من الهدوء، في ظل محادثات السلام الجارية بين الولايات المتحدة وحركة "طالبان" في الدوحة.

ووفقا للقطات للاحتفال كان يبثها التلفزيون مباشرة لدى وقوع أول انفجار، قال رئيس البرلمان السابق محمد يونس قانوني: "حافظوا على هدوئكم، مكان الانفجار بعيد من هنا".

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لكن بعد دقائق، سمع دوي انفجار آخر وإطلاق نار، ما دفع المشاركين إلى الفرار.

وسُمع شخص آخر لم يكن من الممكن تحديد هويته يقول وسط صراخ الحاضرين: "أطلب من أبناء شعبي المحافظة على هدوئهم. الهجوم بقذائف الهاون بعيد عن التجمع".

وأفادت مصادر إعلامية عن إصابة المرشح الرئاسي عبد اللطيف بدرام و8 من حراس مستشار الأمن القومي السابق، والمرشح الرئاسي حنيف أتمار.



كما ذكرت قناة "تولو نيوز" الأفغانية أن 10 انفجارات دوت في كابول ليست بعيدة عن مكان التأبين السياسي وسمعت طلقات نارية في المنطقة.

كانت منظمة الأمم المتحدة اعلنت، قبل نحو أسبوعين، عن تسجيل رقم قياسي من الضحايا المدنيين في أفغانستان خلال العام 2018 بارتفاع نسبته 11 بالمئة عن العام 2017.

وأظهر التقرير سقوط 3804 قتيلاً وجرح 7189 مدنيا في الاعتداءات الانتحارية والهجمات والتفجيرات بأنحاء متفرقة من البلاد.

في غضون ذلك، تستمر المباحثات بين مسؤولين أمريكيين وممثلين عن حركة طالبان منذ ما يقارب الأسبوع بالعاصمة القطرية الدوحة، وتتركز المباحثات على انسحاب القوات الأمريكية مقابل تعهد طالبان بعدم استخدام الأراضي الأفغانية كقاعدة انطلاق لتهديد بلدان أخرى.