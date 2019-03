أصيب مرشحان للرئاسة| بقذائف الهاون.. داعش تستهدف تجمع للسياسيين في كابول

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي هزت انفجارات عنيفة، اليوم الخميس، إحدى المناطق غرب العاصمة الأفغانية كابول.



ووقعت الانفجارات بالقرب من تجمع تأبيني للاحتفال بمناسبة ذكرى مقتل عبد العلي مزاري، زعيم أقلية الهزارة في منطقة دشت برتشي غربي العاصمة كابول"، وحضره الرئيس التنفيذي للحكومة عبد الله عبد الله.

واستهدف هجوم بقذائف الهاون تبناه تنظيم الدولة الإسلامية" تجمعا لشخصيات سياسية أفغانية كبيرة في كابول، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 22 بجروح.

Protesters run through Dasht-e-Barchi in #Kabul as police fire into the air in a bid to disperse them.

