دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

أتاحت مايكروسوفت الشيفرة المصدرية البرمجية الخاصة بتطبيق الآلة الحاسبة الشهيرة في نظام التشغيل ويندوز للعموم عبر موقع Github.

وكانت الآلة الحاسبة قد توفرت منذ نسخة ويندوز 1.0 التي أطلقتها الشركة عام 1985 وحصلت عليها تطويرات كثيرة خلال السنوات الماضية أبرزها في التصميم ليتماشى مع باقي واجهات نظام التشغيل.

ووضعت مايكروسوفت الشيفرة المصدرية تحت رخصة MIT التي تساعد المطورين على تصميم الخصائص الجديدة والعمل مع مهندسي مايكروسوفت على إضافتها لها.

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مع أن تطبيق كالآلة الحاسبة قد تعتقده بسيط للغاية، لكنه حصل على العديد من المزايا مثل الوظائف الحسابية العلمية ومحول العملات.

بالطبع لا تهدف مايكروسوفت من إتاحة الشيفرة المصدرية لتطبيق الآلة الحاسبة توفير بديل آخر أمام المبرمجين ليتمكنوا من استخدامه، بقدر ما هو مقدمة لتقنيات التطوير التي تتبعها مايكروسوفت مثل XAML ومنصة ويندوز للتطبيقات الشاملة.

التدوينة مايكروسوفت تفتح الشيفرة المصدرية الآلة الحاسبة ظهرت أولاً على عالم التقنية.