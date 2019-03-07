هذا الموضوع Honor تعلن عن هاتف Magic 2 3D الذي يأتي بسعر 864 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.
أعلنت شركة Honor العلامة الفرعية لشركة هواوي عن هاتف Magic 2 3D الذي يأتي بماسح ثلاثي الأبعاد وينطلق إلى الأسواق بسعر 864 دولار.
كشفت شركة Honor عن هاتف Magic 2 في شهر أكتوبر من العام الماضي، كما أكدت على خططها لإطلاق إصدار جديد من الهاتف مع ماسح ثلاثي الأبعاد structured light، واليوم ينطلق رسمياً هاتف Magic 2 3D من Honor.
ويأتي هاتف Magic 2 3D بماسح ثلاثي الأبعاد في الجهة الأمامية من الهاتف، كما يضم كاميرة خلفية ثلاثية مع مستشعر 16 ميجا بيكسل واثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.
ومن المقرر أن يدعم الماسح ثلاثي الأبعاد في هاتف Magic 2 3D تتبع حتى 10000 نقطة في وجه المستخدم، مع دعم المستخدم بالعمل بكفاءة في الإضاءة المنخفضة أو الظلام أيضاً، كما يدعم الماسح تقنية التعرف على الوجه بكفاءة للتسجيل في التطبيقات ومنها تطبيقات الدفع مثل AliPay.
هاتف Magic 2 3D يضم ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 512 جيجا بايت، بينما تتوافق الكثير من المواصفات في هذا الإصدار مع الإصدار الأول للشركة، كما ينطلق للبيع اليوم في الصين بسعر 864 دولار.
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هذا الموضوع Honor تعلن عن هاتف Magic 2 3D الذي يأتي بسعر 864 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.
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