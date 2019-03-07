دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة قوقل بلاي يتيح للاعبين الحصول على مكافآت مقابل مشاهدة الإعلانات داخل الألعاب

طرحت قوقل فرصة مميزة للاعبين بالحصول على مكافآت داخل الألعاب التي يحبونها، حيث سيكون بإمكانهم الحصول على العناصر ذات الاشتراك أو التي يتوجب الدفع للحصول عليها مقابل مشاهدة الإعلانات، لتتحول مشاهدة الإعلانات إلى جوائز بسيطة داخل الألعاب.

ربما لا يبدو هذا الأمر غريبًا على عدد من المستخدمين كونه متواجدًا منذ فترة في معظم الألعاب الكبيرة، إلا أن الأمر كان نابع من أفكار المطورين ويخضع لقوانين مختلفة، لكن الآن أصبح رسميًا من قوقل وبالتالي سيكون من السهل إضافة الميزة إلى الألعاب.

الجدير بالذكر أن هناك الملايين من اللاعبين حول العالم الذي يعزفون عن بعض الإضافات بسبب عدم مقدرتهم أو رغبتهم بشرائها، لكن مع الوضع الجديد سيتمكنون من الحصول عليها بشكل مجاني مقابل مشاهدتهم الإعلانات بشكل أكبر والتي بدورها ستكون وسيلة دخل بديلة للمطورين.

التدوينة قوقل بلاي يتيح للاعبين الحصول على مكافآت مقابل مشاهدة الإعلانات داخل الألعاب ظهرت أولاً على عالم التقنية.