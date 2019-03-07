400 داعشى يسلمون أنفسهم لـ"قسد" شرق دير الزور بسوريا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أن 400 عنصر من تنظيم (داعش) سلموا أنفسهم لها فى منطقة الباغوز شرق دير الزور . وأوضحت القوات - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس، أنها تأمل فى استكمال إجلاء المدنيين الراغبين فى مغادرة آخر جيب لتنظيم (داعش) فى شرق سوريا اليوم، مشيرة إلى أنها تريد التأكد من أن جميع المدنيين غادروا جيب الباغوز المحاصر قبل بدء الهجوم النهائى.

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