دولة تتطلع إلى استثمار السعودية 35 مليار دولار في مشاريعها

قال وزير المالية في بنغلاديش اليوم الخميس إن بلاده تتوقع أن تستثمر السعودية 35 مليار دولار في مشاريع البنية التحتية، وذلك عقب اجتماع مع وفد سعودي يزور بنغلاديش، حسب "رويترز".

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وأكد وزير التجارة والاستثمار السعودي، رئيس الوفد، ماجد بن عبد الله القصبي أن حجم التجارة بين البلدين يبلغ حاليا 1.4 مليار دولار فقط سنويا.

وقال القصبي "نحن هنا لاستكشاف جميع إمكانات توسعة الأعمال والاستثمار، ويمكنني التأكيد على رغبتنا في أن نصبح شريكا حقيقيا لبنجلادش في تطوير التجارة والاستثمار".

وقال مصطفى كمال وزير المالية في بنغلاديش إن المشروعات ستكون في الطرق والسكك الحديدية والكهرباء والطاقة والسياحة والضيافة والصحة والمنسوجات وصناعة الأغذية والأدوية..

وتعززت العلاقة بين بنغلاديش الفقيرة والسعودية الغنية بالنفط في السنوات الأخيرة، واتفق المسؤولون على تشكيل مجلس مشترك لدراسة الاستثمار.

وقام مواطنون من بنغلاديش يعملون في المملكة (2.8 مليون) بتحويل مبالغ مالية بقيمة 2.6 مليار دولار إلى دولتهم.