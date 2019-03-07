- 1/2
- 2/2
قال وزير المالية في بنغلاديش اليوم الخميس إن بلاده تتوقع أن تستثمر السعودية 35 مليار دولار في مشاريع البنية التحتية، وذلك عقب اجتماع مع وفد سعودي يزور بنغلاديش، حسب "رويترز".
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
وقال القصبي "نحن هنا لاستكشاف جميع إمكانات توسعة الأعمال والاستثمار، ويمكنني التأكيد على رغبتنا في أن نصبح شريكا حقيقيا لبنجلادش في تطوير التجارة والاستثمار".
وقال مصطفى كمال وزير المالية في بنغلاديش إن المشروعات ستكون في الطرق والسكك الحديدية والكهرباء والطاقة والسياحة والضيافة والصحة والمنسوجات وصناعة الأغذية والأدوية..
وتعززت العلاقة بين بنغلاديش الفقيرة والسعودية الغنية بالنفط في السنوات الأخيرة، واتفق المسؤولون على تشكيل مجلس مشترك لدراسة الاستثمار.
وقام مواطنون من بنغلاديش يعملون في المملكة (2.8 مليون) بتحويل مبالغ مالية بقيمة 2.6 مليار دولار إلى دولتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر دولة تتطلع إلى استثمار السعودية 35 مليار دولار في مشاريعها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.