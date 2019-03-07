مقطع نادر ومؤثر يجمع الملك سعود بالأميرة المتوفية (فيديو)

ويظهر في الفيديو الملك سعود وهو يحمل ابنته التي كانت وقتها في سن صغيرة، وعلق الحساب "بقلم مليء بالحزن والأسى، ننعي الأخت الأميرة جهير بنت سعود بن عبدالعزيز، رحمها الله وغفر لها وأدخلها فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون، سنفتقدك كثيراً، رحمك الله".
الأميرة جهير هي ابنة الملك سعود، وحفيدة الملك المؤسس عبد العزيز، من زوجته تركية بنت محمد بن عبدالعزيز.
وكانت الأميرة الراحلة زوجة سابقة للأمير والشاعر السعودي المعروف، بدر بن عبد المحسن بن عبد العزيز.
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