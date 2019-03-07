الكويت تقف مع السعودية ضد مفوضة حقوق الإنسان

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وحسب وكالة الأنباء السعودية (واس) جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير جمال الغنيم، اليوم أمام الدورة الأربعين للمجلس، ردًا على التقرير السنوي لمفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت.

وحسب "رويترز" قال دبلوماسيون إن 36 دولة على الأقل بينها كل دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرين وقعت بيانا سيوجه انتقادات في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لسجل السعودية في حقوق الإنسان، اليوم الخميس.

وحسب "رويترز"، سيكون البيان أول توبيخ يوجه للمملكة في المجلس الذي تأسس عام 2006. وسيتلو البيان هارالد أسبيلوند مبعوث أيسلندا في محادثات جنيف.

وسيدعو البيان السلطات السعودية إلى إطلاق سراح ناشطات والتعاون مع تحقيق تقوده الأمم المتحدة في مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول في الثاني من أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وقال السفير الغنيم أن الكويت اطلعت على ما ورد في تقرير المفوضة السامية تجاه المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن المملكة حققت قفزات نوعية كبيرة في قضايا حقوق الإنسان لا سيما حقوق المرأة بالرغم من التحديات التي تواجهها وهو الأمر الذي يستحق منا كل الإشادة والدعم.

وأضاف أن الكويت تؤكد:

"أهمية احترام حق المجتمعات في اختيار القيم والمبادئ والمنهج المناسب لها لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وتدعو المجلس إلى احترام مبادئ الحياد والحوار والدفع بالتعاون الدولي البناء الأمر الذي يتطلب تجنب المعايير المزدوجة والانتقائية ومحاولات تسييس أعمال المجلس وتأزيمه".

وفي الوقت ذاته قال السفير الغنيم إن الكويت تشعر بالقلق من تدهور الحالة الإنسانية في أجزاء من المنطقة حيث تدور سلسلة من النزاعات المسلحة التي تنتهك الحقوق الأساسية لأبناء بعض الشعوب الشقيقة وتعرضهم للمخاطر وتنتهك الحقوق الأساسية للفئات الضعيفة، مؤكداً أن توابع كل هذا تتضح في عمليات تشريد وتهجير وتؤدي إلى استنزاف الموارد التي كانت من المفترض أن يتم استخدامها من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وشدد على أن الكويت تدين وبشدة استمرار القوات الإسرائيلية في احتلال الأراضي الفلسطينية وارتكابها لانتهاكات صارخة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

كما دعت الكويت مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى الاستمرار في التحقيق بشأن هذه الانتهاكات المتكررة ضد الشعب الفلسطيني.