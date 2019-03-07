استعدادا لمواجهة مرتقبة... إجراء عسكري إسرائيلي جديد بشأن "حزب الله"

ذكر الموقع الإلكتروني للجيش الإسرائيلي، أن قواته العسكرية أجرت مناورة تدريبية واسعة النطاق، استمرت سبعة أيام في منطقة الوسط الإسرائيلية، لمحاكاة الحرب مع حزب الله، وللتدريب على كيفية التخفي من الأعداء في قلب أراضيه، أي أراضي "أعداء إسرائيل".

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وأفاد الموقع الإلكتروني للجيش أن سرية الاستطلاع المدرع التابعة للواء الدبابات، رقم 401، في الجيش الإسرائيلي، أجرت مناورة للتدريب على التخفي في أراضي الأعداء، وللتدريب على عدد من السيناريوهات القتالية المختلفة في حال اشتعلت مواجهة عسكري مع "حزب الله" على الجبهة الشمالية الإسرائيلية.

وأورد الموقع الإلكتروني للجيش الإسرائيلي أن التدريبات ركزت على عمليات الإخفاء والتمويه لإخفاء المقاتلين عن نظر ورادارات "حزب الله" في المعركة المقبلة، حيث تدرب الجنود على أساليب جديدة للتخفي والتستر عن نظر العدو.