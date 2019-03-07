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ذكر الموقع الإلكتروني للجيش الإسرائيلي، أن قواته العسكرية أجرت مناورة تدريبية واسعة النطاق، استمرت سبعة أيام في منطقة الوسط الإسرائيلية، لمحاكاة الحرب مع حزب الله، وللتدريب على كيفية التخفي من الأعداء في قلب أراضيه، أي أراضي "أعداء إسرائيل".
© REUTERS / IBRAHEEM ABU MUSTAFA
وأورد الموقع الإلكتروني للجيش الإسرائيلي أن التدريبات ركزت على عمليات الإخفاء والتمويه لإخفاء المقاتلين عن نظر ورادارات "حزب الله" في المعركة المقبلة، حيث تدرب الجنود على أساليب جديدة للتخفي والتستر عن نظر العدو.
كانت هذه تفاصيل خبر استعدادا لمواجهة مرتقبة... إجراء عسكري إسرائيلي جديد بشأن "حزب الله" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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