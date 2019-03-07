دمشق توجه رسالة إلى السعودية بشأن الحجاج السوريين

وأعلنت وزارة الأوقاف السورية على موقعها الإلكتروني، أن "الإعلان عن استقبال طلبات الحج في إدارة الهجرة والجوازات" هو من باب الاحتياط لأن عملية تقديم الطلبات تستغرق أكثر من شهرين على أمل أن نتمكن من إعادة إجراءات شؤون الحج لنصابها الحقيقي".
وأكدت الوزارة، أنه "لم يطرأ أي جديد فيما يخص فريضة الحج بالنسبة للسوريين في الداخل"، وقالت إن "السعودية لا تزال تمنع الحجاج السوريين من أداء فريضة الحج للعام الثامن على التوالي".
وأضافت الوزارة أنها "تحمل السلطات السعودية المسؤولية الكاملة عن حرمان الشعب العربي السوري من أداء هذا الركن العظيم من أركان وشعائر الإسلام".
وكان مصدر موثوق في وزارة الأوقاف السورية قد نفى ما يتردد عن أن السعودية بدأت بقبول طلبات الحج للسوريين.
وقال المصدر، لـ RT، إن "وزارة الحج السعودية منعت هذه السنة أيضاً الحجاج السوريين من الداخل، بينما وقعت اتفاقية مع ما يسمى الائتلاف المعارض".
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