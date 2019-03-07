سلاح فلسطيني يعجز الجيش الإسرائيلي عن مواجهته

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كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، صباح اليوم الخميس، النقاب عن قيام الجيش الإسرائيلي، بالتوجه إلى شركات تكنولوجية إسرائيلية وأجنبية لإيجاد حلول لظاهرة البالونات الحارقة، التي يتم إطلاقها من قطاع غزة.
© Sputnik . Valeriy Melnikov
وأضافت الصحيفة العبرية أن الجيش توجه لشركات تكنولوجية محلية وعالمية، منذ بدء تجدد إطلاق البالونات من غزة، بهدف إيجاد حلول لمواجهة هذه الظاهرة.
وأوضحت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي طلب من هذه الشركات، تطوير منظومة اعتراض خفيفة، يدوية، سهلة وسريعة الاستخدام، من أجل اعتراض البالونات المتفجرة، قبل سقوطها.
وأشارت إلى أن طائرة مسيرة متفجرة اخترقت بالأمس الأراضي الإسرائيلية، عند منطقة معبر كرم أبو سالم، وعادت إلى غزة، دون أن يستطيع الجيش الإسرائيلي، اعتراضها أو حتى إسقاطها.
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