"النصرة" تحت النار... الجيش السوري يسحق مجموعة مسلحة بضربة احترافية

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ونقلت وكالة "سانا" اليوم الخميس أن وحدات من الجيش السوري قصفت مواقع "النصرة" والتنظيمات التي تخرق منطقة خفض التصعيد في ريف إدلب الجنوبي.
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
وأدى القصف إلى مقتل عدد من مقاتلي المجموعات الإرهابية وتدمير مواقعهم.
كما تمكنت وحدة من الجيش السوري من القضاء على مجموعة مسلحة بضربة دقيقة أدت إلى مقتل جميع أفراد المجموعة.
وذكر موقع "مراسلون" أن مصدرا عسكريا سوريا قال إن وحدات الجيش السوري قصفت مقرات للمجموعات الإرهابية في بلدتي اللطامنة وقلعة المضيق بريف حماة الشمالي ، وأوقعت 8 قتلى في صفوفهم.
ونقل الموقع عن تنسيقيات المسلحين أن سبعة قتلى على الأقل من إرهابيي "جيش العزة" قتلوا بقصف صاروخي نفذه الجيش السوري على أحد مقراتهم في ريف حماة.
وبحسب "سانا"، تتخذ المجموعات الإرهابية من مدينة سراقب في محافظة إدلب قاعدة أساسية لشن اعتداءاتها على النقاط العسكرية والمناطق الآمنة بريف حماة الشمالي.
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