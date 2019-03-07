فشل إدراج السعودية على "قائمة سوداء" لغسل الأموال

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وحسب "رويترز" يأتي القرار بعد "ضغط من الرياض كي لا تدرج على القائمة".

وقالت دول التكتل في بيان إن القرار الصادر بالإجماع يرجع إلى أن القائمة التي اقترحتها المفوضية لا تقوم على عملية تتسم بالشفافية تشجع الدول على اتخاذ إجراءات وتحترم في الوقت ذاته حقها في عرض وجهة نظرها.

والقرار بحسب "رويترز" سيجبر المفوضية الأوروبية على إعداد قائمة جديدة.

وقالت فيرا يوروفا مفوضة الاتحاد الأوروبي المسوؤلة عن القائمة اليوم الخميس "أنا محبطة لكن أتمنى ألا أبدو كشخص يستسلم".

وأضافت أن العملية تمت بشفافية ووفقا لالتزامات قطعتها دول الاتحاد باتخاذ إجراءات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي سياق متصل قال السفير السعودي لدى الاتحاد الأوروبي إن "كل دول أوروبا فوجئت بقائمة غسل الأموال".

وحسب موقع "العربية" السعودي أكد السفير أن "قائمة غسل الأموال رفضت وستعود للمفوضية للتشاور مع الدولة المعنية".

وقال "السعودية عملت ولعقود على مكافحة غسل الأمول وتمويل الإرهاب".