فشل إدراج السعودية على "قائمة سوداء" لغسل الأموال

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© REUTERS / POOL
وقالت دول التكتل في بيان إن القرار الصادر بالإجماع يرجع إلى أن القائمة التي اقترحتها المفوضية لا تقوم على عملية تتسم بالشفافية تشجع الدول على اتخاذ إجراءات وتحترم في الوقت ذاته حقها في عرض وجهة نظرها.
والقرار بحسب "رويترز" سيجبر المفوضية الأوروبية على إعداد قائمة جديدة.
وقالت فيرا يوروفا مفوضة الاتحاد الأوروبي المسوؤلة عن القائمة اليوم الخميس "أنا محبطة لكن أتمنى ألا أبدو كشخص يستسلم".
وأضافت أن العملية تمت بشفافية ووفقا لالتزامات قطعتها دول الاتحاد باتخاذ إجراءات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي سياق متصل قال السفير السعودي لدى الاتحاد الأوروبي إن "كل دول أوروبا فوجئت بقائمة غسل الأموال".
وحسب موقع "العربية" السعودي أكد السفير أن "قائمة غسل الأموال رفضت وستعود للمفوضية للتشاور مع الدولة المعنية".
وقال "السعودية عملت ولعقود على مكافحة غسل الأمول وتمويل الإرهاب".
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