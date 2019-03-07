السودان.. تجدد المظاهرات المطالبة بتنحي البشير

الخرطوم / الخليج 365

تجددت الخميس المظاهرات المطالبة بتنحي الرئيس السوداني عمر البشير في العاصمة الخرطوم، استجابة لدعوة تجمع المهنيين وتحالفات المعارضة.

وأفاد شهود عيان بخروج مئات المواطنيين في حي بري شرق الخرطوم وهم يهتفون "حرية سلام وعدالة.. والثورة خيار الشعب"، و"سلمية سلمية ضد الحرامية".

وأفاد تجمع المهنيين السودانيين (نقابي غير حكومي)، بخروج مظاهرات في أحياء "السلمة" و"جبرة" و"الكلاكلة" و"بري" بالخرطوم، وحي "بيت المال" وشارع العرضة وسط مدينة أم درمان غرب العاصمة.

ونشر التجمع عبر صفحته الرسمية في "فيسبوك" صورا ومقاطع فيديو لمئات المتظاهرين في هذه الأحياء.

فيما تداول ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات لمحتجين في أحياء أركويت والجريف بالخرطوم و"البوستة" و"ود نوباوي" و"ابروف" و"أمبدة" بام درمان، و"شمبات" و"الدروشاب" ببحري شمال الخرطوم.

وكان تجمع المهنيين وتحالفات المعارضة دعوا للخروج في مواكب جماهيرية، الخميس، تطالب بتنحي البشير وإسقاط النظام تحت مسمى "مواكب تضحيات المرأة السودانية" في الخرطوم ومدن البلاد.

ومنذ 19 ديسمبر / كانون الأول الماضي، تشهد مدن سودانية احتجاجات منددة بالغلاء، ومطالبة بتنحي البشير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 32 قتيلا، وفق آخر إحصاء حكومي، فيما قالت منظمة العفو الدولية، في 11 فبراير/ شباط الماضي، إن العدد بلغ 51 قتيلا. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.