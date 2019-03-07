الجبهة التركمانية تتهم "بي كا كا" بالهجوم على "الحشد الشعبي"

العراق / حسين الأمير / الخليج 365

اتهمت الجبهة التركمانية العراقية، الخميس، تنظيم "بي كا كا" الإرهابي بالتورط مع تنظيم "داعش" في تنفيذ الهجوم الذي استهدف "الحشد الشعبي" مساء الأربعاء.

وقتل 6 عناصر من قوات "الحشد الشعبي" وأصيب 31 آخرون في كمين نصبه عناصر "داعش" على طريق الموصل- كركوك (شمال)، بحسب بيان وزارة الدفاع العراقية.

وقال رئيس الجبهة التركمانية أرشد الصالحي، في بيان اطلعت عليه الخليج 365، "لطالما حذرنا مرارًا وتكرارًا من الخطر القائم الذي تمثله فلول داعش ومعها منظمة (بي كا كا) الإرهابية التي تتخذ من المنطقة المذكورة ملاذا لها، وتصول وتجول فيها، في تحد سافر وانتهاك صارخ للسيادة الوطنية العراقية".

وطالب حكومة بغداد بوضع حد لمثل هذه الانتهاكات والعمليات الإرهابية التي تستهدف حياة وسلامة أبنائنا، وذلك بالقضاء التام والنهائي على الفلول الإرهابية بمسمياتها وعناوينها كافة والتي تتخذ من شمال العراق، ملاذات آمنة وساحة حرب".

من جهته، وجه رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الخميس، بالتحقيق في ملابسات الهجوم الذي تعرّض له مجموعة من منتسبي "الحشد الشعبي".

وشدد عبد المهدي في بيان له، على القادة الميدانيين بالالتزام التام وتوفير الاحتياطات اللازمة وتأمين الحماية للقوات.

وزاد نشاط "داعش" مؤخرًا في المناطق الحدودية مع سوريا بعد ورود أنباء عن فرار المئات من عناصره إلى الأراضي العراقية.

كما ازدادت عمليات التنظيم في محافظات ديالى (شرق)، وكركوك وصلاح الدين (شمال)، حيث نفذ سلسلة عمليات استهدفت عناصر أمن ومدنيين.‎

ولا يزال التنظيم يحتفظ بخلايا نائمة موزعة في أرجاء البلاد، وعاد تدريجيًا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل 2014.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.