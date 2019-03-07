سلمان_للإغاثة يوزع مساعدات لأهالي جزيرتي #الفشت و #بكلان بـ #حجة

صحيفة الخليج الالكترونية

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 100 سلة غذائية تزن 7 أطنان و400 كيلو غرام، على الصيادين المتضررين من الألغام الحوثية في جزيرتي الفشت وبكلان بمديرية ميدي في محافظة حجة.

ويستفيد من المساعدات 256 فردًا، حيث يعانون ظروفًا قاسية بسبب مخاطر الألغام البحرية التي زرعتها الميليشيات الحوثية بشكل عشوائي حالت بينهم وبين مصدر رزقهم الوحيد، صيد الأسماك.

وتعد هذه الحملات الإغاثية المستمرة والمنتظمة من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة هي الشريان الحيوي والأساسي في إمداد سكان الجزيرتين بكل ما يحتاجونه من مواد غذائية.