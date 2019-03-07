التحالف: تسجيل 10 خروقات بـ #الحديدة خلال 24 ساعة

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، أنه تم تسجيل 10 خروقات جديدة من قِبل الميليشيات الانقلابية الموالية لإيران، خلال الـ24 ساعة الماضية، في مدينة الحديدة.

وأوضح التحالف أن حالات انتهاك قرار وقف إطلاق النار، شملت الرماية بصواريخ الكاتيوشا والعبوات الناسفة، وغيرهما من الأسلحة.

وعلى صعيد المعارك، قُتل أكثر من 30 عنصرًا من الميليشيات الانقلابية، منهم القيادي نجيب حمود الغولي، في غارات لطائرات تحالف دعم الشرعية، استهدفت تعزيزات للميليشيا قادمة من عمران إلى جبهة حجور في محافظة حجة.

ونفذ التحالف، في وقت سابق اليوم الخميس، سابع عملية إنزال جوي لدعم قبائل حجور بمديرية كُشر بمحافظة حجة، في مواجهتها لميليشيا الحوثي الانقلابية الموالية لإيران.

وكان تحالف دعم الشرعية، قد نفذ سادس عملية إنزال جوي لقبائل حجور يوم الرابع من مارس الجاري، واحتوت على مواد غذائية وطبية ودعم عسكري بالسلاح والذخيرة.

وواصلت قوات التحالف إمداد قبائل حجور بالمؤن والمواد الغذائية والطبية واللوجستية، وتحديدًا في مديرية كشر المحاصرة من قبل الحوثيين.

وفي حيران بمحافظة حجة، استشهد وأصيب ثمانية مدنيين؛ بينهم امرأة وطفل، أمس الأربعاء، من جراء قصف صاروخي شنته ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وأوضحت مصادر محلية أن ميليشيا الحوثي استهدفت بصواريخ الكاتيوشا، منازل المواطنين في قرية الزين بمديرية حيران، مضيفةً أن القصف أدى إلى استشهاد مواطن وجرح ابنته (6 أعوام)، بالإضافة إلى إصابة ستة آخرين من أسرة أخرى؛ بينهم امرأة، كما أدى إلى إلحاق إضرار جسمية بمنازل المواطنين في القرية، وفقًا لـ«سبتمبر نت».