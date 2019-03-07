تخريج أول دفعة من طلبة #الملاحة_البحرية

صحيفة الخليج الالكترونية

احتفلت كلية الدراسات البحرية بجامعة الملك عبدالعزيز، يوم أمس، بتخريج أول دفعة على مستوى المملكة، يمثلون طلبة قسم الملاحة البحرية، بعد اجتيازهم امتحانات الكفاءة للشهادات البحرية الدولية، التي أجرتها هيئة النقل العام لـ10 من الطلاب يمثلون الدفعة الأولى من طلبة الكلية المتخرجين.

وأوضح عميد الكلية الدكتور هتان بن عبدالكريم تمراز، أن هيئة النقل العام بالمملكة، عقدت امتحانات الكفاءة للشهادات البحرية الدولية بكلية الدراسات البحرية بجامعة الملك عبدالعزيز، لأول مرة في المملكة، بحضور نائب رئيس هيئة النقل العام لقطاع النقل البحري المهندس فريد القحطاني، بمقر الكلية بأبحر الشمالية، ووكيل الكلية الدكتور فيصل الذبياني، وأساتذة الكلية والطلاب.

وذكر أن الشهادات البحرية تسهم في صناعة النقل البحري، وتزويده بالكوادر البحرية الوطنية لتحقيق رؤية المملكة 2030، مهنئاً الوطن بأبنائه المتميزين في الملاحة البحرية، بعد دراسة نظرية لأربع سنوات، وتدريب عملي لمدة عام، نال خلالها الطلاب المتخرجين على بكالوريوس العلوم في الملاحة البحرية، بجانب حصولهم على شهادة ضابط ثاني بحري، بعد تدريبهم على سطح سفن أعالي البحار.

وأشار عميد الكلية إلى أن الدراسة في الكلية تتضمن أربعة أقسام إلى جانب برنامج الملاحة البحرية، قسم الهندسة البحرية، التي تؤهل الطالب للحصول على ماجستير العلوم في الهندسة البحرية، بجانب تأهيل الطالب للحصول على بكالوريوس العلوم في الهندسة البحرية، وشهادة مهندس بحري ثالث، في مدة دراسية 5 سنوات، تتخللها ستة أشهر تدريب على سطح السفن، بمجموع 155 وحدة دراسية، فيما يتأهل طلاب قسم المساحة البحرية، على بكالوريوس العلوم في المساحة البحرية، والشهادة الدولية المهنية كمساح بحري CAT. A، تتوافق مع المعايير العالمية التابعة للمنظمة الدولية IHO، ومدة الدراسة 4 سنوات، بمجموع 131 وحدة دراسية، كما يتأهل طلاب دراسة الموانئ والنقل البحري على بكالوريوس العلوم في الموانئ والنقل البحري، في مدة 4 سنوات، تتضمن ثلاثة أشهر تدريب بقطاع الموانئ واللوجستيات، بواقع شهرين تدريب في الموانئ المحلية، وتدريب لمدة شهر في الموانئ الدولية، بمجموع 131 وحدة دراسية.