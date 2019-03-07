أسعار_النفط ترتفع اليوم

الخليج - واس ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، في آسيا، تحت تأثير عمليات شراء بأسعار مناسبة على أثر تراجعه بسبب زيادة مخزونات الخام في الولايات المتحدة. وصعد سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الأمريكي للخام تسليم أبريل 17 سنتا ليبلغ سعره 56,39 دولاراً في المبادلات الإلكترونية في آسيا. بينما ارتفع برميل برنت نفط بحر الشمال، المرجع الأوروبي تسليم مايو 33 سنتاً ليبلغ سعره 66,32 دولاراً.

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