انت الان تتابع صحف الإمارات: الجزائر تتأهب لمسيرات الـ20 مليوناً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الصحف تناولت شن مسؤولين وخبراء أمريكيين حملة مقاطعة جماعية لقناة "الجزيرة" القطرية، رفضاً لسياستها التحريرية، وتمويلها من قبل حكومة الدوحة الداعمة للإرهاب

طالعتنا الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الخميس بتطورات الاحتجاجات في الجزائر الرافضة للولاية الخامسة، كما أبرزت استسلام العديد من عناصر تنظيم داعش في سوريا، وتناولت العديد من الموضوعات والقضايا المتنوعة. نبدأ من الجزائر، حيث ذكرت صحيفة "الخليج" أن الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الجزائري، رئيس أركان الجيش جدد أمس، تأكيده التزام الجيش واستعداده الكامل لتوفير الظروف الآمنة التي تكفل للشعب أداء واجبه وحقه الانتخابي في جوّ من الأمن والهدوء، فيما قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، إن بلاده تتابع عن كثب احتجاجات الجزائر.

وقال صالح في بيان إن "الجزائر على أعتاب استحقاق وطني مهم، والجميع يعلم أننا قد التزمنا بأن نوفر له وللجزائر كل الظروف الآمنة، بما يكفل تمكين شعبنا من ممارسة حقه وأداء واجبه الانتخابي". وتناولت صحيفة "البيان" الشأن ذاته تحت عنوان "الجزائر تتأهب لمسيرات الـ20 مليوناً رفضاً للولاية الخامسة"، وأشارت إلى

وقال صالح في بيان إن "الجزائر على أعتاب استحقاق وطني مهم، والجميع يعلم أننا قد التزمنا بأن نوفر له وللجزائر كل الظروف الآمنة، بما يكفل تمكين شعبنا من ممارسة حقه وأداء واجبه الانتخابي".

وتناولت صحيفة "البيان" الشأن ذاته تحت عنوان "الجزائر تتأهب لمسيرات الـ20 مليوناً رفضاً للولاية الخامسة"، وأشارت إلى استمرار التظاهرات في الجزائر، أمس، ضد ترشّح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية المقررة 18 إبريل المقبل. ووفق شهود عيان، فقد خرج آلاف الطلاب في مختلف الولايات الجزائرية، ورددوا شعارات تطالب بإلغاء الانتخابات المقبلة.



وأضاف الشهود أن آلاف المتظاهرين انضموا لمسيرات الطلاب في ولايات الشرق والغرب والجنوب الجزائري. وجرت المسيرات، وسط تعزيزات أمنية مشددة، إذ انتشرت الشرطة في مختلف الميادين الأساسية مثل "أول ماي"، و"البريد المركزي"، و"كوريس أودان".

صحيفة "الاتحاد" أفادت بأن الولايات المتحدة دعت الجزائر إلى احترام حق التظاهر، في الوقت الذي يتظاهر فيه آلاف الجزائريين منذ أيام عديدة ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية روبرت بالادينو للصحفيين: "نحن نراقب هذه التظاهرات في الجزائر وسنواصل فعل ذلك"، مشدداً على أن "الولايات المتحدة تدعم الشعب الجزائري وحقّه في التظاهر السلمي".

وهذا أول رد فعل أمريكي على الوضع في الجزائر منذ بدء التظاهرات. لكن رد فعل الولايات المتحدة لم يتطرق إلى دوافع الاحتجاجات ولا إلى ترشّح بوتفليقة إلى ولاية خامسة.

وفي سوريا كشفت صحيفة "الإمارات اليوم" أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ألقت القبض على 400 من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، بعدما أحبطت محاولة فرارهم من جيبهم المحاصر في بلدة الباغوز شرق سوريا.

وأعلنت "قسد" استسلام المئات من عناصر التنظيم، وتمكنها من إجلاء نحو 6500 شخص من البلدة خلال اليومين الماضيين.

وتفصيلاً، قال مصدر في "قسد" إن 400 مقاتل من "داعش" حاولوا التسلل والفرار من الباغوز عبر أحد المحاور، وتمّ توقيفهم وكان بينهم سوريون وأجانب من جنسيات مختلفة، يحاولون الهرب سيراً على الأقدام.



وأوضحت "الخليج" أن ذكر متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية أنه جرى إجلاء أكثر من 6500 شخص خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بينهم مئات ممن استسلموا من المقاتلين المتشددين وذلك بعد أن أبطأت القوات وتيرة هجومها للسماح بخروج المزيد من المدنيين.

ومن بين الذين خرجوا أمس 11 طفلا من الأسرى الأيزيديين. وفي لقطات تليفزيونية حية بثتها قناة الحدث، ظهرت منطقة صحراوية تجمع فيها الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من الباغوز، بينما كان عشرات الأطفال والنساء المنقبات يجلسون أو يجرون الأمتعة وهم يسيرون بتثاقل.

وتحت عنوان (حملة مقاطعة أمريكية لـ"الجزيرة" بسبب سياساتها التحريرية)، كشفت "الخليج" أن مسؤولين وخبراء أمريكيين شنوا حملة مقاطعة جماعية لقناة "الجزيرة" القطرية، رفضاً لسياستها التحريرية، وتمويلها من قبل حكومة الدوحة الداعمة للإرهاب.

وقالت مصادر إن مايكل هايدن، رئيس وكالة الأمن القومي سابقاً، ورئيس وكالة الاستخبارات المركزية "CIA" سابقاً، يرفض الظهور مجدداً مع "الجزيرة" القطرية من واشنطن.

وأشارت المصادر إلى أن الجنرال الأمريكي مارك كيميت، الذي عمل مساعداً لوزيري الدفاع السابقين دونالد رامسفيلد، وروبرت جيتس، وكان مساعداً لوزيرة الخارجية السابقة كوندوليزا رايس للشؤون العسكرية والسياسية، رفض هو الآخر تجديد التعاقد مع القناة والظهور على شاشتها.

وبالانتقال إلى الشأن اليمني ذكرت "البيان" أن وزير حقوق الإنسان اليمني، الدكتور محمد عسكر، طالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بحماية أطفال اليمن من التجنيد الذي تقوم به ميليشيا الحوثي الانقلابية.



وأكد الوزير عسكر في كلمته التي ألقاها في ورشة عمل نظمها، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، في مقر جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية الرياض بعنوان (تطوير مشروع إعادة الأطفال المجندين والمتأثرين بالنزاع المسلح في اليمن) حرص الحكومة على حماية الأطفال، معتبراً أن تجنيد الأطفال في هذه الحرب مثل أكثر الأزمات الإنسانية إيلاماً، كونها تتعلق بمستقبل جيل بأكمله.

وتحت عنوان "الحسم العسكري أقرب الخيارات في الحديدة والأمر يتضح خلال أسبوعين"، نقلت "الخليج" عن الناطق الرسمي باسم قوات الشرعية في محافظة الحديدة وضاح الدبيش: قوله "إن كل المُعطيات والمؤشرات السياسية والعسكرية؛ تؤكد عدم وجود أي نية لميليشيات الحوثي الانقلابية الإرهابية، للالتزام بتنفيذ (اتفاق السويد)".

وأوضح أن "ميليشيات الحوثي الانقلابية ما زالت تنكث وتراوغ وتكسب بالخديعة ما لم تكسبه في المواجهات العسكرية، فقد سعى الانقلابيون، في ظل المستجدات الجديدة، إلى الدفع نحو تجميد العمل العسكري في الحديدة، ولا سيما عندما شكلت القوات الحكومية ضغطاً كبيراً عليهم؛ حيث كنا قاب قوسين من تحرير مدينة الحديدة بالكامل، فلجأت الميليشيات الحوثية إلى الوساطة والتدخل؛ عبر الاستعانة بتداعيات الجانب الإنساني".



"الاتحاد" تناولت مطالبة فلسطين بمواجهة أي دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، حيث دعا وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي أمس الدول العربية لتنفيذ قرارات مجلس الجامعة العربية على مختلف مستوياته، وآخرها قرار قمة بيروت التنموية الرابعة، لاتخاذ جميع الإجراءات العملية اللازمة لمواجهة أي قرار من أي دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، قوة الاحتلال، أو تنقل سفارتها إليها.



وأشار في كلمته أمام مجلس وزراء الخارجية العرب إلى ما يجري الآن في القدس وتحديدا في المسجد الأقصى المبارك، حيث يدافع آلاف المصلين الفلسطينيين عن قبلة المسلمين الأولى، ضد المحاولات الإسرائيلية، للسيطرة على أجزاء من الحرم القدسي الشريف، لأن حكومة الاحتلال تعتقد أن ظرف الزمان وظرف المكان، مهيآن لتقسيم المسجد الأقصى المبارك، تقسيماً مكانياً.