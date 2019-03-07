جوايدو يدعو أوروبا للتدخل مجددًا.. إلى أين سيصل الصراع في فنزويلا؟

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي لازالت الأزمة الفنزولية مشتعلة، مع عدم تمكن أيا من مادورو وجوايدو حسم الأمر لصالحه.

نظام الرئيس نيكولاس مادورو مستمر في حكم فنزويلا، فيما يصعد المعارض خوان جوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسًا لكسب مزيد من التأييد الدولي والأوروبي.

فيما جدَّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عرض التوسُّط بين رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، وزعيم المعارضة خوان جوايدو.

مغازلة أوروبا

ودعا المعارض الفنزويلي خوان غوايدو، أوروبا إلى تكثيف عقوباتها المالية على نظام نيكولاس مادورو، غداة إبعاد سفير ألمانيا بتهمة "التدخل".

وقال غوايدو، في مقابلة مع مجلة "دير شبيغل" الألمانية، اليوم الخميس، إنه "على الدول الأوروبية تشديد العقوبات المالية على النظام". وأضاف: "على المجموعة الدولية أن تمنع إساءة استخدام أموال الفنزويليين من أجل قتل معارضي النظام والشعوب الأصلية".

ودان بشدة القرار الذي اتخذه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مساء أمس الأربعاء، بطرد السفير الألماني في كراكاس، طالبا من هذا الأخير "البقاء" في فنزويلا.

وقال المعارض الفنزويلي، إن "فنزويلا تعيش في ظل ديكتاتورية، وتشكل طريقة التصرف هذه تهديدا لألمانيا. يشغل مادورو الرئاسة بطريقة غير شرعية. لا يتمتع بالشرعية حتى يعلن سفيرا غير مرغوب فيه".

وأضاف أن "النظام لا يهدد السفير كلاميا فقط، بل أن سلامته الجسدية مهددة أيضا".

السفير الألماني

وكانت السلطات الفنزويلية اتهمت السفير الألماني دانيال كرينر بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد وأعلنته شخصا غير مرغوب فيه، وقد طُلبت منه مغادرة البلاد "في غضون 48 ساعة".

بدورها، دانت برلين طرد سفيرها ووصفت الإجراء بأنه "غير مفهوم"، معتبرة أنه "يزيد من تعقيد الوضع ولا يساهم في إيجاد حلول".

وكان السفير دانييل مارتن كرينر، قد شارك في استقبال خوان غوايدو زعيم المعارضة في مطار مايكويتيا بكركاس عند عودته.

خطوة استبعاد السفير من شأنها أن تزيد من الشرخ بين إدارة الرئيس مادورو والاتحاد الأوروبي، وهو الأمر الذي اعترض عليه غويدو وأدانه مؤكدا أن المعارضة تتحكم بالبرلمان.

مبادرة أممية

جدَّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الثلاثاء، عرض التوسُّط بين رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، وزعيم المعارضة خوان جوايدو.

جاء ذلك على لسان المتحدث الأممي استيفان دوجيك، في مؤتمر صحفي من مقر المنظمة الدولية في نيويورك، حيث نفى دوجريك بشدة وجود أي اتصالات بين طرفي الأزمة.

وقال: "المرة الوحيدة التي تواصلا فيها كانت عندما تلقى الأمين العام رسالة من جوايدو، ورد جوتيريش عليها"، في إشارة إلى رسائل متبادلة بين الجانبين عبر "تويتر"، نهاية يناير الماضي، بشأن الأزمة في كاراكاس.

وأضاف دوجريك: "نحن على دراية كاملة بالوضع، وجوتيريش لم يهاتف أيًّا من قادة الطرفين"، مشيرًا إلى أنَّ الأمين العام أعرب عن قلقه إزاء ما يجري، وطالب بضرورة العمل على منع تصعيد حدة التوتر.

والاثنين الماضي، دعا زعيم المعارضة الفنزويلية، الذي نصَّب نفسه رئيسًا مؤقتًا قبل أسابيع، المواطنين إلى الخروج في مظاهرات واسعة مناهضة للحكومة، السبت.

ومنذ 23 يناير الماضي، تشهد البلاد توترًا داخليًّا وخارجيًّا، بعد خطوة جوايدو، وتأييد دول إقليمية لها، لا سيَّما الولايات المتحدة، رغم فوز مادورو قبل ذلك بأشهر بعهدة ثانية في

الرئاسة.

أحداث فنزويلا

وتشهد فنزويلا توترا متصاعدا، إثر إعلان رئيس الجمعية الوطنية خوان غوايدو، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد.

وسارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالاعتراف بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا وكولومبيا وبيرو والإكوادور وباراغواي والبرازيل وتشيلي وبنما والأرجنتين وكوستاريكا وغواتيمالا وجورجيا ثم عدد كبيرمن الدول الأوروبية.

فيما أيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو، الذي أدى مؤخرا اليمين الدستورية رئيسا لفترة جديدة من 6 سنوات.

وعقب ذلك، أعلن الرئيس المنتخب نيكولاس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهما إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده. كما اتهم مادورو الولايات المتحدة، بالوقوف وراء الأحداث الأخيرة، كما اتهم رئيس البرلمان خوان غوايدو بانتهاك القانون والدستور، بعد إعلان نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد.