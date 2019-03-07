في القمة العربية بتونس.. هل تشارك سوريا؟

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي مع اقتراب موعد انعقاد القمة العربية المقررة في تونس الشهر الجاري، يتساءل البعض هل تشهد مشاركة سوريا للمرة الأولى منذ سنوات؟، ورغم محاولات التطبيع التي بدأتها عددا من الدول العربية لإنهاء عزلة دمشق، إلا أن عودتها للجامعة العربية بعيد المنال في الوقت الحالي.

وفي ختام الدورة الـ151 لمجلس الجامعة العربية في القاهرة، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، أن موضوع مشاركة سوريا المحتملة في القمة العربية المقبلة في تونس "لم يطرح على الإطلاق".

وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير خارجية الصومال التي ترأس الدورة، أحمد عيسى عوض إنه "جرى الإعداد لقمة تونس المقرر عقدها نهاية شهر مارس الجاري بتنسيق وتعاون وتفاهم مع الجميع".

وأضاف أن "مشاركة سوريا لم يطرح على الإطلاق سواء في شكل وثيقة أو مستند في الاجتماع وكل ما طرح بشأن سوريا هو في إطار مساعدة الشعب السوري، وهناك قرار تم اعتماده من جانب وزراء الخارجية في هذا الإطار".

وكانت الجامعة العربية اتخذت قرارا في 12 نوفمبر 2011، بعد نحو ثمانية أشهر من بدء الاضطرابات في سوريا، بتعليق عضوية سوريا مع فرض عقوبات سياسية واقتصادية على دمشق، مطالبة الجيش السوري بـ"عدم استخدام العنف ضد المتظاهرين المناهضين للنظام".

وتطرق اجتماع وزراء الخارجية العرب الأربعاء إلى القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا وسوريا واليمن في مقدم الملفات التي بحثوها.

وقال أبوالغيط في كلمته أمام المجلس "لا زالت بعض دولنا تعيش أزمات ممتدة لها تبعاتٌ إنسانية وأمنية تتجاوز حدودها وتُلقي بظلالها على الوضع العربي برمته".

وأضاف أن "القضية الفلسطينية حاضرةٌ في مكانها في صدارة الأولويات العربية، لأننا نُدرك جيدا أن الاستقرار الدائم في المنطقة يتحقق فقط بتسوية عادلة تُفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية".

من ناحيته دعا وزير الخارجية الصومالي أحمد عيسى عوض لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية، مشددا على أهمية الحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا على كامل أراضيها والحفاظ على مواردها.

وقال "إننا نقف مع اليمن لتحقيق الاستقرار ودعم الإجراءات التي تتخذها الحكومة الشرعية هناك.

وعلّق وزير الخارجية المصري سامح شكري على الأوضاع في ليبيا متسائلا "ألم يحن الوقت لطي الصفحة الحزينة التي تعيشها ليبيا منذ سنوات؟".

ودعا إلى "أن يتم تنفيذ كافة مكونات مبادرة الأمم المتحدة بما يتيح إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية وعودة مؤسسات الدولة الليبية واستعادة وحدة جيشها وتمكينه من استئصال الإرهاب البغيض".

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الكويتي صباح الخالد الصباح إن بلاده ستكون "في غاية السعادة" بعودة سوريا إلى "الأسرة العربية".

ورغم هذا الموقف الذي يعتبر تحولا نسبيا في السياسة الكويتية التي كانت تشدد على أن خروج سوريا من جامعة الدول العربية كان بقرار عربي وعودتها لا تكون إلا بقرار من جامعة الدول العربية، إلا أن تظل مشاركتها في القمة الجاري الاعداد لها بعيد المنال.