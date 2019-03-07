بعد أسابيع من اللغط والتأجيلات والتلميحات يبدو أن ساعة الحقيقة اقتربت وتفعيل تقنية eSIM للمستخدمين في المملكة العربية السعودية بات أقرب من أي وقت مضى.
وكما هو مذكور في عنوان الخبر فإن شركات الاتصالات الثلاثة في المملكة اس تي سي و موبايلي وزين تستعد لإطلاق الشرائح الالكترونية المدمجة او مايعرف بـ eSIM بداية الاسبوع القادم بحسب الصور المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي.
تقنية eSIM تساعد المستخدمين على إضافة رقم آخر للهواتف المدعومة دون الحاجة للشريحة العادية حيث لن يكون المستخدم بحاجة للذهاب الى مكتب شركة الاتصالات في كل مره يريد فيها اضافة رقم جديد أو تغيير رقمة أو الانتقال من شركة إلى أخرى.
أخيراً سوف تعمل التقنية على عدة أجهزة في البداية كما هو متداول وهي :
- هواتف قوقل بيكسل 2 و بيكسل 3
- هواتف آبل آيفون XS و Max و XR.
- ايباد برو 12.9/11
- ساعة آبل الجيل الثالث والرابع
- ساعة هواوي Watch 2 Pro
الاجهزة التي تدعم الشريحة e-sim :— عبدالله السبيعي (@Abdullah_iApp) March 6, 2019
• الايفون X🅂 Max / X🅁 /X🅂
• اجهزة قوقل بكسل Pixel 3 و Pixel 2
• ساعة أبل الاصدار الثالث & الرابع
Apple Watch Series 3 &4
• ساعة هواوي
Huawei Watch 2 Pro
• الايباد برو 2018
التدوينة شركات الاتصالات في السعودية تستعد لإطلاق eSIM الأسبوع القادم ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.