دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

بعد أسابيع من اللغط والتأجيلات والتلميحات يبدو أن ساعة الحقيقة اقتربت وتفعيل تقنية eSIM للمستخدمين في المملكة العربية السعودية بات أقرب من أي وقت مضى.

وكما هو مذكور في عنوان الخبر فإن شركات الاتصالات الثلاثة في المملكة اس تي سي و موبايلي وزين تستعد لإطلاق الشرائح الالكترونية المدمجة او مايعرف بـ eSIM بداية الاسبوع القادم بحسب الصور المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي.

تقنية eSIM تساعد المستخدمين على إضافة رقم آخر للهواتف المدعومة دون الحاجة للشريحة العادية حيث لن يكون المستخدم بحاجة للذهاب الى مكتب شركة الاتصالات في كل مره يريد فيها اضافة رقم جديد أو تغيير رقمة أو الانتقال من شركة إلى أخرى.

أخيراً سوف تعمل التقنية على عدة أجهزة في البداية كما هو متداول وهي :

هواتف قوقل بيكسل 2 و بيكسل 3

هواتف آبل آيفون XS و Max و XR.

ايباد برو 12.9/11

ساعة آبل الجيل الثالث والرابع

ساعة هواوي Watch 2 Pro

الاجهزة التي تدعم الشريحة e-sim :

• الايفون X🅂 Max / X🅁 /X🅂

• اجهزة قوقل بكسل Pixel 3 و Pixel 2

• ساعة أبل الاصدار الثالث & الرابع

Apple Watch Series 3 &4

• ساعة هواوي

Huawei Watch 2 Pro

• الايباد برو 2018 — عبدالله السبيعي (@Abdullah_iApp) March 6, 2019

التدوينة شركات الاتصالات في السعودية تستعد لإطلاق eSIM الأسبوع القادم ظهرت أولاً على عالم التقنية.