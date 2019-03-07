رفعت شركة هواوي دعوى قضائية في محكمة تكساس ضد الحكومة الأمريكية تطالب فيها الحكومة بإلغاء الحظر غير الدستوري المفروض على منتجاتها بدون محاكمة عادلة.
ذكرت شركة هواوي في الدعوى أن الحكومة الأمريكية فشلت مراراً وتكرارً في إثبات تهمة التجسس وتهديد الأمن القومي الامريكي على هواوي وحتى اتهام هواوي بسرقة الاسرار التجارية غير واضح وضبابي حتى اللحظة حيث ترغب الشركة في ان تساهم هذه الدعوى في إجبار الحكومة على تقديم أدلة ملموسة تثبت تورط الشركة.
وقالت هواوي في الدعوى أن هذا الحظر سيحرم ملائيين المستهلكين الامريكيين خصوصاً في المناطق الريفية من الوصول إلى أحدث التكنولوجيا وسيواجهون أسعاراً أعلى وسوقاً أقل تنافسية.
هواوي ذكرت في الدعوى أن حظر منتجاتها في الولايات المتحدة الأمريكية ينتهك الدستور الامريكي بتفاصيلة حيث أن الكونجرس تصرف كقاضي وهيئة محلفين دون أخذ الشركة إلى المحكمة.
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التدوينة شركة هواوي تبدأ بمقاضاة الحكومة الأمريكية ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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