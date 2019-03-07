دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

© Tech World قدمت بواسطة

أعلنت شركة نينتندو اليوم عن دخولها عالم الواقع الافتراضي VR ولكن ليس كما كان منتظراً حيث كشفت الشركة عن ماأسمته مجموعة Nintendo Labo كأدوات خاصة بالعاب الواقع الافتراضي على جهازها الشهير سويتش.

المجموعة كاملة ستتوفر في شهر ابريل القادم و تحتوي على 6 نماذج من نظارات الواقع الافتراضي مع بنادق وأشياء مخصصة للعب وتأتي بسعر 80 دولار وهناك مجموعة أخرى تاتي بسعر 40 دولار وجميعها مصنوعة من الورق المقوى كما هو الحال مع Google Cardboard على سبيل المثال.

نينتندو تقول ان هذه ماهي الا البداية حيث ستسعى مستقبلاً إلى توفير بيئة العاب وتعليم رائعة من خلال تقنيات الواقع الافتراضي كما ان الشركة ستفتح المجال للمطورين المستقلين لتقديم إبداعاتهم وتبادل الخبرات.

المصدر

التدوينة نينتندو تعلن عن مجموعة أدوات للواقع الافتراضي VR ظهرت أولاً على عالم التقنية.