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أعلنت شركة نينتندو اليوم عن دخولها عالم الواقع الافتراضي VR ولكن ليس كما كان منتظراً حيث كشفت الشركة عن ماأسمته مجموعة Nintendo Labo كأدوات خاصة بالعاب الواقع الافتراضي على جهازها الشهير سويتش.
المجموعة كاملة ستتوفر في شهر ابريل القادم و تحتوي على 6 نماذج من نظارات الواقع الافتراضي مع بنادق وأشياء مخصصة للعب وتأتي بسعر 80 دولار وهناك مجموعة أخرى تاتي بسعر 40 دولار وجميعها مصنوعة من الورق المقوى كما هو الحال مع Google Cardboard على سبيل المثال.
نينتندو تقول ان هذه ماهي الا البداية حيث ستسعى مستقبلاً إلى توفير بيئة العاب وتعليم رائعة من خلال تقنيات الواقع الافتراضي كما ان الشركة ستفتح المجال للمطورين المستقلين لتقديم إبداعاتهم وتبادل الخبرات.
المصدر
التدوينة نينتندو تعلن عن مجموعة أدوات للواقع الافتراضي VR ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.