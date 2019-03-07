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بغداد — سبوتنيك. وبحسب بيان للناطق باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف: "استقبلت سفارة جمهورية العراق في موسكو لجنة من وزارة الداخليّة معنيّة بإصدار جوازات السفر للطلاب، وذلك للتخفيف من أعباء السفر إلى بغداد".
© Sputnik . Evgeny Odinokov
وأكّد سفير العراق في روسيا، حيدر العذاريّ، وفقا للبيان: "السفارة تسعى بجميع كوادرها لإزالة العقبات التي يواجهها العراقـيّون في موسكو، مُوضِحاً أنَّ اللجنة ستبقى لمُدَّة أسبوعين، حتى يستفيد من خدماتها جميع أبناء الجالية العراقـيِّة المتواجدين في روسيا الاتحادية".
وكان الصحاف قد ذكر مؤخرا، تعليقا على زيارة وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم لموسكو، أواخر كانون الثاني/ يناير الماضي، حول مسألة رفع تأشيرة الدخول بين العراق وروسيا، أن "المباحثات ما زالت جارية ومستمرة، وأملنا في أن نصل إلى نتائج قريبة خدمة لمصالح الشعبين وخدمة لمصالح القوى الفاعلة التي من الممكن أن تستفيد من هذا الإجراء والذي حقيقة نرجو أن يكون قريبا".
وقال الصحاف: "حقيقة، الموضوع يتوقف على المخرجات التي ستقوم بها لجنة العمل المشتركة بين البلدين، والتي تشرف وتنسق العلاقات بين العراق وروسيا، وهي تناقش ملفات عدة، وهذه النقطة [رفع التأشيرة] من أهم النقاط بين البلدين، وأملي بأن تكون النتائج قريبة".
كانت هذه تفاصيل خبر وفد من الداخلية العراقية في موسكو لتيسير إجراءات الطلبة العراقيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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