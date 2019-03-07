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موسكو: الغرب يحاول بكل الطرق منع عودة سوريا لجامعة الدول العربية

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© Sputnik . Alexey Nikolsky

موسكو — سبوتنيك. وقالت زاخاروفا في إحاطة إعلامية، ردا على سؤال حول ما يعيق عودة سوريا إلى الجامعة: "أعتقد أنه شيء واحد فقط، إنها محاولة شركائنا الغربيين الذين يشكلون تحالفا، عدم السماح بوقوع ما سيكون فشلا جديدا لسياساتهم في المنطقة، وبشتى الطرق".

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير الاثنين الماضي في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في الرياض إن "إعادة سوريا للجامعة العربية سيكون مربوطا بالتقدم الذي يتم إحرازه في العملية السياسية، وأعتقد إنه لا زال الموضوع مبكر، وأعتقد أن هذه وجهة نظر الجامعة العربية بشكل عام".

وعلقت الجامعة العربية أنشطة سوريا فيها قبل سبع سنوات. وقالت الجامعة في الآونة الأخيرة إن عودة سوريا تتطلب إجماع الدول الأعضاء.

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