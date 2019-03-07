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© Sputnik . Alexey Nikolsky
وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير الاثنين الماضي في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في الرياض إن "إعادة سوريا للجامعة العربية سيكون مربوطا بالتقدم الذي يتم إحرازه في العملية السياسية، وأعتقد إنه لا زال الموضوع مبكر، وأعتقد أن هذه وجهة نظر الجامعة العربية بشكل عام".
وعلقت الجامعة العربية أنشطة سوريا فيها قبل سبع سنوات. وقالت الجامعة في الآونة الأخيرة إن عودة سوريا تتطلب إجماع الدول الأعضاء.
كانت هذه تفاصيل خبر موسكو: الغرب يحاول بكل الطرق منع عودة سوريا لجامعة الدول العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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