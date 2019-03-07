خطة لإقامة معرض "بج باد ولف" العالمي للكتاب في شمال أفريقيا

وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، أنه بعد النجاح الكبير الذي لقاه معرض "بج باد ولف دبي"، الذي انعقد في أكتوبر/تشرين الأول 2018، قررت الإدارة العزم على تنفيذ الخطة المعرفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لنشر وعي أهمية القراءة.

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وتابع أن المعرض يوفر الكتب في كافة المجالات، بأسعار وخصومات بنسبة 50 إلى 80%، لتكون في متناول الجميع، بالإضافة إلى توفير متعة تسوق فريدة خلال فترة المعرض، والتي تمتد لمدة 11 يوم على مدار 24 ساعة.

وأوضح أن معرض "بج باد ولف دبي"، أثبت كافة الفئات والأعمار والجنسيات على إحياء حب الكتاب، وكشف عدم وجود أزمة بين القارئ والكتاب، وأن الأزمة الحقيقية في توفيره وعرضه، وآلية بيعه لجيل جديد تربى في عالم الإبداع التكنولوجي والانفتاح الثقافي على كافة الشعوب.

وشدد على أن المعرض اتخذ على عاتقه مهمة دعم ثقافة اقتصاد المعرفة، ونشر العلم من خلال الكتب، خاصة أنها عماد الفكر ووقود صناعة أجيال قائدة في المستقبل، حيث يعمل المعرض على دعم استنفار الهمم بعيون جديدة في صناعة الأمل،

وأشاد العيدروس بقول الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة: "الحدث الذي أتذكره دائما هو ذلك الذي لم يحدث بعد"، موضحا أن المعرض وفر العديد من كتب بن راشد في دبي من قبل مؤسسة قنديل للنشر- الذراع الاستثماري لمؤسسة محمد بن راشد للمعرفة.

وكشف لـ "سبوتنيك"، عن خطة إدارة المعرض لعام 2019 في الشرق الأوسط، حيث سيعقد المعرض دورته الثانية في السعودية والأردن، بالإضافة إلى دبي.

وأكد بدء التخطيط للتواجد في شمال أفريقيا انطلاقا من مصر، وأنه سيكون في لاهور بباكستان شهر أبريل/نيسان المقبل، حيث يوفر المعرض ملايين الكتب في كل المجالات دون استثناء، كما أنه يتبرع بالكتاب أينما حطت رحاله.

وشدد العيدروس على ضرورة دعم أهداف المعرض في الدول العربية لنشر الوعي والفكر، خاصة أنه يوفر آليات حديثة وملاين الكتب بأسعار مخفضة.

وأكد أن المعرض حقق نجاحات كبيرة في ماليزيا، أندونيسيا، الفلبين، تايلند وتايوان، سيرلانكا، ميانمار، حيث شهدت المعارض المتعددة إقبالا كبيرا، وهو ما شجع إدارة المعرض لزيادة نطاق العمل.