الاتحاد الأوروبي يرفض لائحة سوداء تضم 23 دولة بينها السعودية بشأن تبييض الأموال

بروكسل/ أطا أوفوق شكر/ الخليج 365

رفضت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مسودة لائحة سوداء أعدّتها المفوضية الأوروبية تضم 23 دولة بينها السعودية، تتهمها بعدم بذل جهودٍ كافية في مكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال.

وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان، الخميس، أن رفض مسودة اللائحة، تم بإجماع الدول الأعضاء في الاتحاد.

وأضاف البيان أن سبب رفض دول الاتحاد الأوروبي اللائحة، هو عدم إعدادها بشكل شفاف.

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وكشفت المفوضية الأوروبية، في 13 فبراير/ شباط الماضي، عن لائحة تضم 23 دولة بينها السعودية، وقالت إن هذه الدول لا تبذل جهودا كافية في مكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال.

وإلى جانب السعودية تضم اللائحة كلا من أفغانستان وساموا وكوريا الشمالية واثيوبيا وغانا وغويام وإيران والعراق وليبيا ونيجيريا وباكستان وبنما وبورتوريكو وسريلانكا وسوريا وترينيداد وتوباغو وتونس وجزر

فيرجن الأمريكية واليمن وجزر الباهاما وبوتسفانا.



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