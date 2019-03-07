الدفاع العراقية: جميع عناصر داعش الذين استلمناهم من سوريا عراقيون

بغداد / نازا محمد / الخليج 365

كشفت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الخميس، أن جميع عناصر تنظيم داعش، الذين استلمتها الوزارة من الجانب السوري يحملون الجنسية العراقية.

وفي حديث للأناضول، قال المتحدث العسكري لوزارة الدفاع، العميد يحيى رسول، ان عناصر داعش الذين تسلمتهم القوات الأمنية من ما تسمى بـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، "بلغ عددهم ٢٨٠ عنصراً حتى الآن، وجميعهم يحملون الجنسية العراقية".

وأضاف، "هناك اتفاق لتسليم آخرين في وقت لاحق ليصل مجموع العدد قرابة ٥٠٠ عنصر عراقي".

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ونفى رسول استلام العراق العناصر الأجنبية من تنظيم داعش من الجانب السوري مبيناً، أن "١٣ عنصرا أجنبيا من داعش وهم فرنسيو الجنسية، تم إلقاء القبض عليهم بعملية أمنية نوعية داخل الأراضي العراقية".

وأوضح، أنه "من تم استلامهم سيتم إحالتهم لوزارة الداخلية والقضاء ليتم محاسبتهم حسب المواد القانونية والدستورية المعمول بها".

وزاد نشاط التنظيم الإرهابي مؤخرًا في المناطق الحدودية مع سوريا بعد ورود أنباء عن فرار المئات من عناصره إلى الأراضي العراقية، كما ازدادت عمليات التنظيم في محافظات ديالى (شرق)، وكركوك وصلاح الدين (شمال)، حيث نفذ سلسلة عمليات استهدفت عناصر أمن ومدنيين.‎

ولا يزال التنظيم يحتفظ بخلايا نائمة متوزعة في أرجاء البلاد، وعاد تدريجيًا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل 2014.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.