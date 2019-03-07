تشييع جثمان فتى قتله الجيش الإسرائيلي قرب حدود غزة

غزة / نور أبو عيشة / الخليج 365

شيّع عشرات الفلسطينيين، اليوم الخميس، جثمان فتى قتله الجيش الإسرائيلي، أثناء مشاركته بفعاليات مسيرة "العودة" السلمية، قرب الحدود الشرقية لمدينة غزة.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على جثمان الفتى سيف الدين أبو زيد (15 عاما)، في مسجد "مصعب بن عمير"، بحي الزيتون شرقي غزة، قبل أن يوارى الثرى في المقبرة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في ساعة مبكرة من فجر اليوم الخميس، عن استشهاد "أبو زيد"، عقب إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي، شرقي غزة.

وداخل منزل الشهيد "أبو زيد"، عمّ الحزن الشديد، وعلا صوت بكاء النساء والأطفال في المكان.

وبصوت مختنق، قالت مها أبو زيد، والدة "سيف"، خلال حديثها لـ"الخليج 365":" سيف طفل صغير، ماذا فعل كي يقتل بدم بارد؟".

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وأضافت "أبو زيد" في حديث لوكالة الخليج 365:" خرج سيف مساء أمس للمشاركة في مسيرات العودة، وقال إنه لن يتأخر، لكنّه لم يعد منها أبدا".

ووجهت والدته رسالة للعالم لـ"وقف الجرائم الإسرائيلية المرتكبة، بحق الشباب والنساء والأطفال في قطاع غزة".

وأضافت أن إسرائيل "تقتل الفلسطينيين بدم بارد، سواء كانوا أطفالا أو شبابا أونساء".

ومنذ نهاية مارس / آذار 2018، يشارك فلسطينيون في المسيرات السلمية قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها عام 1948، ورفع الحصار عن القطاع.

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، مما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة آلاف بجروح مختلفة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.