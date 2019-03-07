مئات المحامين ينظمون وقفة احتجاجية على ترشح بوتفليقة

الجزائر / عبد الرزاق بن عبد الله / الخليج 365

نظم مئات المحامين الجزائريين صبيحة اليوم الخميس مسيرة نحو مقر المجلس الدستوري احتجاجا على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

وحسب عدد من المحامين تواصلت معهم الخليج 365 بدأت المسيرة من أمام مقر وزارة الطاقة بحي مالكي بحيدرة بالجزائر وسار المحتجون لمئات الأمتار نحو مبنى المجلس الدستوري بحي الأبيار بأعالي العاصمة.

ولبس المحتجون بذلاتهم الرسمية (الجبة السوداء) رافعين شعارات مثل(عهدة خامسة غير دستورية).. (الدفاع مع المواطن).. (لا لتجاهل الدستور).. و(لا لتجاهل إرادة الشعب).

ولم تعترض طريق المحتجين قوات الأمن الحاضرة بالمكان إلى غاية وصولهم مقر المجلس حيث نظموا وقفة هناك ما زالت متواصلة حتى الساعة 10.30تغ.

وأمس الأربعاء أعلن "اتحاد المحامين الجزائريين"(نقابة)، مقاطعة الجلسات القضائية، لمدة 4 أيام، في جميع محاكم البلاد، اعتبارا من الإثنين المقبل، احتجاجا على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

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جاء ذلك في بيان أصدرته النقابة واطلعت عليه الخليج 365.

وقال البيان إن الاتحاد "يحيي الحراك الشعبي السلمي الرافض للعهدة الخامسة".

وأضاف أن الاتحاد "قرر مقاطعة العمل القضائي على المستوى الوطني، وفي جميع الهيئات القضائية، لمدة 4 أيام، بدءا من الإثنين المقبل، باستثناء المواعيد (مواعيد الجلسات المحددة سلفا)، حفاظا على حقوق المتقاضين".

وفي 3 مارس / آذار الجاري، أعلن بوتفليقة ترشحه رسميا للانتخابات لعهدة خامسة، عبر مدير حملته عبد الغني زعلان، الذي قدم أوراقه للمجلس (المحكمة) الدستوري.

وتشهد البلاد حراكا شعبيا ودعوات لتراجع بوتفليقة عن الترشح، شاركت فيه عدة شرائح مهنية، من محامين وصحافيين وطلبة فيما طالبت قوى معارضة بتأجيل الانتخابات المقررة في 18 أبريل / نيسان المقبل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.