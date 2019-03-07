"هنية" يلتقي رئيس لجنة الانتخابات الفلسطينية في غزة

غزة / نور أبو عيشة / الخليج 365

التقى إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الخميس، وفدا من لجنة الانتخابات الفلسطينية برئاسة حنّا ناصر.

ووصل الوفد أمس، لغزة، بغرض بحث ملف الانتخابات التشريعية (البرلمانية) التي دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في ديسمبر / كانون الأول الماضي، إلى تنظيمها، دون أن يحدد موعدا لعقدها.

ولم يصدر بيان عن حركة حماس، أو لجنة الانتخابات، حول نتائج الاجتماع.

وفي السياق، اعتبر عاطف أبو سيف، المتحدث باسم حركة "فتح"، في تصريح تلقّت وكالة الخليج 365، نسخة منه، "إجراء الانتخابات الطريق الأسهل للخروج من الانقسام".

Advertisements

ودعا أبو سيف حركة حماس إلى "تغليب المصلحة الوطنية وتسهيل مهمة لجنة الانتخابات بغزة".

ويُعد ملف "الانتخابات"، مثار خلاف بين حركتي "فتح"، و"حماس"، حيث تطالب الأولى بتنظيم انتخابات تشريعية في أراضي السلطة الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة)، فيما تصر "حماس"، على تنظيم انتخابات شاملة، تشمل "الرئاسة"، والمجلس الوطني الذي يمثل الفلسطينيين داخل وخارج فلسطين.

وفي 22 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن المحكمة الدستورية (في رام الله) قررت حلّ المجلس التشريعي، والدعوة إلى انتخابات برلمانية خلال 6 أشهر.

ورفضت "حماس"، قرار المحكمة آنذاك، واعتبرته "غير قانوني ويهدف إلى تعزيز تفرد الرئيس عباس بالسلطة".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.