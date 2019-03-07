محكمة هندية تفرض 71 مليون دولار غرامة على فولكسفاغن

دلهي / الخليج 365

فرضت محكمة البيئة في الهند، الخميس، غرامة بخمسة مليارات روبية (71.39 مليون دولار) على عملاق صناعة السيارات الألماني "فولكسفاغن" فيما يتعلق بانتهاكات بشأن الانبعاثات.

وذكرت صحيفة "ذا هندو" المحلية أن "رئيس المحكمة القاضي أدارش كومار جويل منح شركة صناعة السيارات مدة شهرين لإيداع المبلغ".

وتتعلق القضية بأضرار صحية تسببت فيها انبعاثات زائدة للملوثات، وانتهاكات على صعيد الانبعاثات، بحسب المصدر نفسه.

من جهته، رد صانع السيارات بالقول إنه "لا ينتهك معايير"BS-IV" الخاصة بمُحركات الديزل والبنزين وأن نتائج الاختبار الذي اعتمده المحكمة يستند إلى "اختبارات الطريق" التي لا توجد لها معايير محددة، بحسب الصحيفة ذاتها.

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وفي 13 حزيران / يونيو 2018، أصدر الادعاء العام بمدينة براونشفايغ، الواقعة بولاية ساكسونيا السفلى، شمالي ألمانيا، أمرا إداريا بتغريم شركة "فولكسفاغن"، مليار يورو، على خلفية أزمة "انبعاثات الديزل".

وفي سياق منفصل، اعترفت "فولكسفاغن"، في 10 آذار/ مارس 2017، بالتحايل على الحكومة الأمريكية في اختبارات انبعاثات عوادم السيارات التي تعمل بوقود الديزل.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن "الشركة اعترفت بالتحايل وإعاقة سير العدالة والالتفاف على قوانين التلوث الأمريكية، في نحو 600 ألف سيارة، من خلال استخدام برمجيات توقف انبعاثات أوكسيد النتروجين من عوادم سياراتها العاملة بالديزل خلال عمليات الفحص".

ووافقت الشركة آنذاك على دفع غرامة 4.3 مليار دولار، لتسوية القضية مع السلطات الأمريكية، بالرغم من أن أجمالي تكاليف فضيحتها قدر بنحو 21 مليار دولار، بما في ذلك تعهدها بإصلاح أو إعادة شراء السيارات المتضررة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.