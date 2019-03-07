الأسبوع القادم.. تقريرا #الصندوق_العقاري و”نزع الملكية” على طاولة #الشورى

صحيفة الخليج الالكترونية

يصوّت مجلس الشورى خلال جلسته العادية “27” من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي يعقدها يوم الاثنين القادم، على توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم، التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1438/ 1439هـ، من أبرزها مطالبة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بدراسة سبل تخفيض تكاليف المحطات الداخلية والدولية الإلزامية غير الربحية؛ ومنها خدمات الطيران الاقتصادي لشركة “طيران أديل”، أو غيرها من وسائل الطيران منخفض التكاليف.

جلسة الاثنين

ويناقش المجلس خلال هذه الجلسة، تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للحبوب للعام المالي 1438/ 1439هـ، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن نظام الامتياز التجاري.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، تقريرُ لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن مقترح تعديل نظام الوكالات التجارية، المقدم من عدد من أعضاء المجلس السابقين والحاليين؛ استنادًا إلى 23 من نظام المجلس.

وتطالب اللجنة في توصيتها التي تَقَدّمت بها إلى المجلس، بملاءمة دراسة مقترح تعديل نظام الوكالات التجارية.

جلسة الثلاثاء

وخلال الجلسة العادية “28” التي يعقدها المجلس يوم الثلاثاء القادم، يصوّت المجلس على توصية للجنة المالية تطالب بالموافقة على مشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية؛ وذلك بعد أن يستمع إلى وجهة نظر اللجنة بشأن ما قدمه الأعضاء من آراء ومقترحات تجاه مشروع النظام.

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كما يصوت المجلس خلال هذه الجلسة على توصيات لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز للعام المالي 1438/ 1439هـ؛ من أبرزها مطالبة الدارة بالاستمرار في دعم فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل؛ بهدف إبراز التنوع في ثقافة المملكة وموروثها التاريخي والحضاري؛ وذلك بعد أن يطلع المجلس على وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1438/ 1439هـ، وتقرير اللجنة الخاصة بشأن مقترح تعديل المادة (27/8) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، الصادر بالأمر الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10/ 7/ 1397هـ، المقدم من عضو المجلس السابق الأستاذ علي بن ناصر الوزرة -رحمه الله- استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس.

جلسة الأربعاء

وخلال جلسة المجلس العادية التاسعة والعشرين التي يعقدها الأربعاء القادم، يطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات تجاه التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1438/ 1439هـ، ثم يصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير.

ويناقش المجلس خلال هذه الجلسة، تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية للعام المالي 1438/ 1439هـ.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، تقرير اللجنة الخاصة بشأن تعديل بعض المواد من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ووضع اليد المؤقت على العقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 11/ 3/ 1424هـ، المقدم من عضو المجلس الدكتور غازي بن زقر، وعضو المجلس السابق الدكتورة دلال الحربي؛ استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس.

ويتضمن جدول أعمال المجلس في جلساته الثلاث، عددًا من مذكرات التفاهم والتعاون في عدد من المجالات.