بقوة 4.05.. #زلزال يضرب جنوب #البحر_الأحمر

صحيفة الخليج الالكترونية

رصدت محطات الرصد الزلزالي، مساء أمس، وقوع هزة أرضية بقوة 4.05 درجات على مقياس ريختر داخل أعماق البحر على بُعد 166 كيلومتراً غرب سواحل القنفذة وعسير‏ في الجزء الجنوبي من صدع البحر الأحمر.

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وأوضح المتحدث باسم هيئة المساحة الجيولوجية طارق أبا الخيل أن محطات الرصد الزلزالي سجلت أمس الموافق 6/ 3/ 2019م الساعة 10:45:10 هزة أرضية في البحر الأحمر تبعد 166 كم جنوب غرب القنفذة بقوة 4.05 على مقياس ريختر وعمق 11.19 كم بسبب الفالق الموجود في البحر الأحمر.

وأكد “أبا الخيل” أنه لم تحدث أي أضرار؛ لبُعد موقع الهزة عن شواطئ البحر، وطمأن السكان بأن الهيئة تتابع باستمرار الهزات الأرضية عبر محطات الرصد المنتشرة في المملكة.