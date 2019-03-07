خلال أسبوعين.. منصة مخصصة للاستقدام عبر #مساند

صحيفة الخليج الالكترونية توقع مدير عام برنامج مساند للعمالة المنزلية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أحمد العنقري، إطلاق منصة مخصصة للاستقدام عبر برنامج “مساند” إلكترونياً خلال أسبوعين. وقال العنقري خلال فعاليات ملتقى ومعرض الاستقدام والموارد البشرية والخدمات العمالية والمساندة، أن المنصة ستضم جميع الشركات ومكاتب الاستقدام في المملكة وتخدم جميع مناطق المملكة. Advertisements وأوضح أن الخدمة توفر بيئة تنافسية بين الشركات ومكاتب الاستقدام وتسهل على المواطن والمقيم اختيار شركة استقدام موثوقة إلكترونياً من خلال الوزارة.

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