الشرطة العراقية: «مقتل 3 دواعش شرقي سامراء»

أعلن قائد عمليات سامراء العراقية اللواء الركن عماد الزهيري مقتل ثلاثة من عناصر تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) بقصف لمروحية عراقية شرقي سامراء 120 كم شمالي بغداد.

وقال الزهيري :”بناء على معلومات استخبارية دقيقة من قسم استخبارات وأمن قيادة العمليات نفذ طيران الجيش فجر اليوم الخميس غارة على منطقة الكوش والعوره بالقرب من منطقة مطيبيجه شرقي سامراء فقصف موقعا يتحصن فيه ثلاثة من عناصر داعش فتمت إصابته بشكل مباشر ما أدى إلى مقتل العناصر الثلاثة وإحراق عجلتهم في المكان المذكور “.

وأضاف أن” العملية تأتي من ضمن خطة تأمين الزيارة لمرقدي الإمامين العسكريين التي ستتم بعد بضعة أيام حيث تستقبل المدينة عشرات الآلاف من الزوار الشيعة من داخل العراق وخارجه.

د ب ا

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