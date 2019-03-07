دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي هواوي تفوز بـ47 جائزة أولى في ملتقى عالم الهواتف النقالة 2019

عقب الإطلاق المنتظر للهاتف HUAWEI Mate X وسلسلة حواسيب المفكرة MateBook HUAWEI، فازت شركة هواوي في ملتقى عالم الهواتف النقالة 2019 بسبع وأربعين جائزة «أفضل منتج في ملتقى عالم الهواتف النقالة 2019» في مختلف الفئات واحتلت منتجاتها قمة قوائم المعرض.

وكان على رأس تلك المنتجات الهاتف النقال HUAWEI Mate X الذي حظي بإشادة واسعة من مختلف وسائل الإعلام لقدرته على تقديم مزيج مبتكر من المزايا، يشمل دعم الاتصال بشبكة الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي وشاشة قابلة للطي وتجربة الاستخدام غير المسبوقة. وحاز الحاسوب النقال HUAWEI MateBook X Pro أيضًا على اهتمام وسائل الإعلام واستحسانها لمواصفاته وابتكاراته الفائقة والتي تشمل أداءه القوي وشاشة بمقاس 13.9 بوصة بدقة 3 كي ذات عرض كامل فائق، وبرنامج HUAWEI Share 3.0 الذي يتيح نقل البيانات بين أجهزة الحواسيب النقالة التي تعمل بنظام ويندوز والهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد. وأعجب زوار المعرض ووسائل الإعلام بالحاسوب النقال HUAWEI MateBook 14 بسبب قدرته على عرض الوسائط المتعددة بأداء عال على شاشته ذات العرض الكامل وسهولة نقله الفائقة وجودة بنيته الرائعة.

وإليك عرضًا للجوائز الإحدى والثلاثين التي حصل عليها الهاتف الذكي HUAWEI Mate X حتى الآن:

منح موقع GSMA الجهاز HUAWEI Mate X لقب «أفضل جهاز نقال جديد متصل في ملتقى عالم الهواتف النقالة 2019، وذلك بفضل مفصله الميكانيكي الشبيه بجناح الصقر، وقدراته الرائدة على الاتصال بشبكات الجيل الخامس وتفاعله المبتكر مع المستهلك إضافة إلى شاحن هواوي «سوبر تشارج».

© alqiyady هواوي تفوز بـ47 جائزة أولى في ملتقى عالم الهواتف النقالة 2019

منح موقع TechRadar الهاتف الذكي HUAWEI Mate X جائزة «أفضل جهاز في ملتقى عالم الهواتف النقالة 2019، وقال عنه أنه الهاتف الذكي الذي حول الخيال العلمي إلى حقيقة واقعة. وتم تسليط الضوء هنا على مفصل جناح الصقر بسبب تصميمه الجميل وأدائه المذهل.

© alqiyady هواوي تفوز بـ47 جائزة أولى في ملتقى عالم الهواتف النقالة 2019

اختار موقع Tom's Guide الهاتف الذكي HUAWEI Mate X بجئزة "أفضل جهاز في المعرض" وقال أنه «ثري بالابتكارات التي تشمل الاتصال عبر شبكات الجيل الخامس والبطارية المزدوجة سريعة الشحن.»

© alqiyady هواوي تفوز بـ47 جائزة أولى في ملتقى عالم الهواتف النقالة 2019

ومنح موقع Android Central الهاتف النقال HUAWEI Mate X لقب «أفضل جهاز في ملتقى عالم الهواتف النقالة 2019» مبديًا إعجابه بمفصل جناح الصقر فيه ونحافته الفائقة. وحصدت هواوي هنا المديح بسبب تقديم جهاز بتصميم سهل الاستخدام وبسيط أيضا.

© alqiyady هواوي تفوز بـ47 جائزة أولى في ملتقى عالم الهواتف النقالة 2019

ومنح موقع Digital Trends الهاتف النقال HUAWEI Mate X لقب «أفضل تقنية ناشئة» في ملتقى عالم الهواتف النقالة 2019 بسبب التقنيات المبتكرة المتوفرة فيه وجوانب الامتياز المتعدد فيه. وكان تصميم الجهاز وعامل الشكل مصدري الإبهار هنا – وتم الحديث عن أنهما أحد أفضل التقنيات الجديدة خلال السنوات الأخيرة.

© alqiyady هواوي تفوز بـ47 جائزة أولى في ملتقى عالم الهواتف النقالة 2019

ومنح موقع Trusted Reviews الهاتف النقال HUAWEI Mate X لقب «أفضل جهاز في ملتقى عالم الهواتف النقالة 2019» وقال أنه بلا ريب أحد أكثر الأجهزة إثارة للاهتمام في المعرض بفضل شبكة الاتصال الخامسة الفائقة السرعة، وكاميرات لايكا وشاشة OLED المرنة.

© alqiyady هواوي تفوز بـ47 جائزة أولى في ملتقى عالم الهواتف النقالة 2019

وأطلق موقع TechAdvisor على الهاتف النقال HUAWEI Mate X لقب «الأفضل في المعرض» وقال إن هواوي «قدمت أعجوبة تقنية بتصميم رشيق ورقاقة تدعم شبكة الجيل الخامس.»

وكرّم موقع Android Authority الهاتف النقال HUAWEI Mate X بلقب «أفضل جهاز في ملتقى عالم الهواتف النقالة 2019» وقال إنه قوة من الابتكار مع قدرة مدهشة على الشحن السريع ومزود بشاشة جميلة.

وقال موقع Pocket-lint أن الهاتف النقال HUAWEI Mate X مذهل وقال أنه «أفضل جهاز في ملتقى عالم الهواتف النقالة 2019» بفضل عتاده القوي وتصميمه الذكي المتفوق.

وأشاد موقع BGR بالهاتف النقال HUAWEI Mate X ومنحه جائزة «أفضل جهاز في ملتقى عالم الهواتف النقالة» مثنيًا على شاشته الخالية من الإطار تقريبًا، والتي تجعله «يبدو مذهلًا». ومدح هذا الجهاز فائق النحافة أيضًا خصوصًا بسبب إمكانية شحنه سريعًا إلى درجة «لا تصدق» من خلال تقنية سوبر تشارج.

ومنح موقع Android Police الهاتف النقال HUAWEI Mate X جائزة «أفضل جهاز في ملتقى عالم الهواتف النقالة 2019»، ومدح تقنية الشحن السريع ووصفها بأنها «سريعة إلى حد الجنون» وسلط الضوء أيضًا على حجمه المناسب لسهولة الحمل باليد كإحدى المزايا البارزة فيه.

ومنح موقع Expert Reviews الهاتف النقال HUAWEI Mate X جائزة «أفضل جهاز في ملتقى عالم الهواتف النقالة 2019» بسبب شاشته «المدهشة»، وإمكانية طي الجهاز "التي يمثل تطورًا مهمًا في تصميم الهواتف الذكية."

وقدم موقع Android Headlines للهاتف النقال HUAWEI Mate X جائزة «أفضل جهاز في ملتقى عالم الهواتف النقالة 2019» بسبب تصميمه المدهش القابل للطي واعتماده المبتكر على مفضل جناح الصقر.

وفاز الهاتف النقال HUAWEI Mate X من موقع SlashGear بجائزة «خيار المحرر» بسبب تصميمه النحيف وذكر أنه حتى إن كان خارج نطاق تغطية دعم شبكة الجيل الخامس، فإن الجهاز يستحق الإعجاب الشديد.

وقدم موقع Ubergizmo للهاتف النقال HUAWEI Mate X جائزة «أفضل جهاز في ملتقى عالم الهواتف النقالة 2019.» وحاز على الهاتف الذكي على التهنئة من الموقع لتصميمه الذكي وحجمه النحيف جدًا دون تنازل على مستوى الأداء العالي.

أما موقع FoneArena فمنح الهاتف النقال HUAWEI Mate X جائزة «أفضل جهاز في ملتقى عالم الهواتف النقالة 2019.» عن تصميمه المذهل وقدراته المتفوقة على الشحن.

وقدم موقع T3 للهاتف النقال HUAWEI Mate X لقب «جائزة الابتكار» وأثنى على قدرات هواوي على ابتكار هاتف قابل للطي يدعم شبكات الجيل الخامس، وأشاد بجودة الجهاز وسهولة استخدامه مضيفا أنه يجذب إعجاب محبي التقنيات وخصوصا من خلال الطاقة التي تقدمها شبكات الجيل الخامس في تحويل وتغيير وتحسين كيف نستخدم هواتفنا يوميا.

وكرّم موقع TechnoBuffalo الهاتف النقال HUAWEI Mate X جائزة «أفضل جهاز في ملتقى عالم الهواتف النقالة 2019.» وأشاد بنظام الكاميرا المبتكر فيه الذي يتيح للمستخدم رؤية نفسه وهو يلتقط صور السيلفي وأثنى كذلك على شاشته الفريد.

ومنح موقع Mr. Mobile الهاتف النقال HUAWEI Mate X جائزة «أفضل جهاز في ملتقى عالم الهواتف النقالة 2019» عن تصميمه المذهل وابتكاراته المدهشة والموقع يقدم جائزة واحدة فقط خلال الملتقى لأفضل جهاز.

ومنح موقع Gearbrain الهاتف النقال HUAWEI Mate X جائزة «أفضل جهاز في ملتقى عالم الهواتف النقالة 2019» عن شاشته الرائعة وتصميمه الفريد.

ومنح موقع Talk Android الهاتف النقال HUAWEI Mate X جائزة «أفضل جهاز في ملتقى عالم الهواتف النقالة 2019» بفضل كاميرته المتفوقة وبطاريته طويلة العمر ودعمه لشبكة الجيل الخامس.

ومنح موقع GadgetMatch الهاتف النقال HUAWEI Mate X جائزة «أفضل جهاز في ملتقى عالم الهواتف النقالة 2019» بفضل تصميمه الفريد المناسب لليد وقوة بطاريته مع القدرة على شحنها سريعًا.

ومنح موقع Techaeris أول جهاز لشبكات الجيل الخامس قابل للطي الهاتف النقال HUAWEI Mate X جائزة «أفضل جهاز في ملتقى عالم الهواتف النقالة» بفضل بطاريته عالية السعة بقدرة 4500 ميلي أمبر ساعي، وتصميمه المذهل وقدرته على الاتصال بشبكات الجيل الخامس.

وكرّم موقع Gear Diary الهاتف النقال HUAWEI Mate X جائزة «أفضل جهاز في ملتقى عالم الهواتف النقالة» منوهًا بشاشته الرائعة ذات العرض الكال وبطاريته طويلة العمر وقدرته على الاتصال بشبكات الجيل الخامس وعلقوا قائلين "إنه مثال رائع عن تقنية الهواتف القابلة للطي"

وقدم موقع Big Tech Question (BTQ) للهاتف النقال HUAWEI Mate X جائزة «أفضل جهاز في ملتقى عالم الهواتف النقالة» وأطلق عليه أنه «قطعة هندسية مذهلة» و «هاتف متطور.»

ومنح موقع GeekSpin الهاتف النقال HUAWEI Mate X جائزة «أفضل جهاز في ملتقى عالم الهواتف النقالة 2019 » مثنيًا على إمكانية طويه وتصميمه المتطور وكاميراته الممتازة وبطاريته طويلة العمر.

ومنح موقع TechBox الهاتف النقال HUAWEI Mate X لقب «الابتكار الأفضل» عن تصميمه المذهل وشاشته الفريدة وأدائه الممتاز.

كرّم موقعMyPhone الهاتف الذكي HUAWEI Mate X بجائزة «المنتج الأكثر ابتكاراً في ملتقى عالم الهواتف النقالة 2019».

وأدرج موقع IT World Canada في كندا الهاتف النقال HUAWEI Mate X في قائمة «أفضل الهواتف الذكية القابلة للطي في ملتقى عالم الهواتف النقالة 2019» ودعت الجهاز بأنه «بطل النحافة» اليوم و«هاتف رائع المظهر.»

وأبرز موقعMashable الهاتف الذكي HUAWEI Mate X بأن وضعه في قائمة «أفضل تقنية في ملتقى عام الهواتف النقالة 2019» وقال أنه «بلا شك أفضل هاتف قابل للطي في ملتقى عالم الهواتف النقالة 2019.»

وأضاف موقع Stuff الهاتف HUAWEI Mate X إلى قائمة جوائزه في ملتقى عالم الهواتف النقالة 2019 ووصف الجهاز بأنه «الهاتف الذكي الذي سيغير قواعد اللعبة.»

وإليك الإثناعشرة جائزة التي حصل عليها الحاسوب النقال HUAWEI MateBook X Pro حتى الآن:

ومنح موقع TechRadar الحاسوب النقال HUAWEI MateBook X Pro جائزة «أفضل جهاز في ملتقى عالم الهواتف النقالة 2019» عن قدرته على مزج الأداء مع جمال التصميم.

ومنح موقع Windows Central الحاسوب النقال HUAWEI MateBook X Pro جائزة «أفضل جهاز في ملتقى عالم الهواتف النقالة 2019» بسبب «نحافته الفائقة» وامتدح خصوصًا قدرات معالجيه المركزي والرسومي القويين.

ومنح موقع Trusted Reviews الحاسوب النقال HUAWEI MateBook X Pro لقب «أفضل جهاز في ملتقى عالم الهواتف النقالة» وقال أنه «إضافة قوية إلى السلسلة» ويتمتع بشاشة رائعة وتصميم نحيف وكثير من اللمسات الذكية.

ومنح موقع Android Authority الحاسوب النقال HUAWEI MateBook X Pro لقب «أفضل جهاز في ملتقى عالم الهواتف النقالة 2019» مثنيًا على مواصفاته عالية المستوى وشاشته الممتازة وعتاده القوي.

وقال موقع Pocket-lint الحاسوب النقال HUAWEI MateBook X Pro بأنه الفائز بلقب «أفضل جهاز في ملتقى عالم الهواتف النقالة 2019» وأشاد بتصميمه المذهل ومواصفاته عالية المستوى.

وأدرج موقع BGR الحاسوب النقال HUAWEI MateBook X Pro في قائمته «أفضل الأجهزة في ملتقى عالم الهواتف النقالة 2019» وقال لقرائه أنه «نجم شركة هواوي من ناحية الحواسيب النقالة» وأشاد بالعديد من التحسينات التي أجريت عليه مقارنة بسلفه.

ومنح موقع BestProducts.com الحاسوب النقال HUAWEI MateBook X Pro جائزة «أفضل جهاز في ملتقى عالم الهواتف النقالة 2019» عن مظهره وقوته وقال بأنه شكل مفاجأة للشركات المنافسة.

وكرّم موقع SlashGear الحاسوب النقال HUAWEI MateBook X Pro بجائزة «خيار المحرر» وقال بأن شركة هواوي تمكنت من التفوق على الشركات المنافسة بتقديم هذا الجهاز.

ومنح موقع Ubergizmo الحاسوب النقال HUAWEI MateBook X Pro لقب «أفضل جهاز في ملتقى عالم الهواتف النقالة 2019» مبرزًا قدراته المتقدمة على الاتصال والتي تشمل “ HUAWEI Share”هواوي شير.

ومنح موقع GadgetMatch الحاسوب النقال HUAWEI MateBook X Pro لقب «أفضل جهاز في ملتقى عالم الهاتف النقال 2019» عن مواصفاته عالية المستوى والعديد من المزايا «السحرية» الجديدة فيه.

وأدرج موقع Mashable الحاسوب النقال HUAWEI MateBook X Pro في قائمة «أفضل التقنيات في ملتقى عالم الهواتف النقالة 2019» وقال إنه «أحد أفضل الحواسيب النقالة للعام 2018 ومع هذا فقد أصبح أفضل هذا العام»

وأدرج موقع Stuff الحاسوب النقال HUAWEI MateBook X Pro في قائمة «جوائز ملتقى عالم الهواتف النقالة 2019» وقال إن «المميز فيه فعلًا هو تعزيز سرعته بالإضافة إلى وظيفة OneHop التي تسمح للمستخدم بمشاركة الملفات والصور بشكل فوري.»

وإليك الجوائز الثلاث التي حصل عليها الحاسوب النقال HUAWEI MateBook 14 حتى الآن

سمى موقع TechAdvisor الحاسوب النقال HUAWEI MateBook 14 بأنه «أفضل جهاز في ملتقى عالم الهواتف النقالة 2019» بسبب قدراته القوية الملحوظة في مجال الاتصال ونظام ميكروفونه الرباعي والتي تجعله الأفضل للمكالمات الجماعية عند وجود عدد من الأشخاص في قاعة الاجتماعات.

ومنح موقع Expert Reviews الحاسوب النقال HUAWEI MateBook 14 لقب «أفضل جهاز في ملتقى عالم الهواتف النقالة 2019» مشيدًا بشاشته «المثيرة للإعجاب» حيث أنه أضاف أن الهاتف الذكي القابل للطي "يمثل تطوراً كبيراً في تصميم الهواتف الذكية".

ومنح موقع Big Tech Question (BTQ) الحاسوب النقال HUAWEI MateBook 14 لقب «أفضل جهاز في ملتقى عالم الهواتف النقالة 2019» عن تصميمه النحيف وأدائه القوي.

وإضافة إلى ذلك حاز الهاتف النقال HUAWEI Mate 20 Pro على جائزة «أفضل هاتف ذكي- خيار لجنة التحكيم» من جوائز Glomo Awards تقديرًا لأدائه القوي ونظام كاميرته المميز وعمر بطاريته الطويل وحلول الشحن المبتكرة وتصميه الرائع. جوائز Glomo هي الجوائز الرسمية لملتقى الهواتف النقالة الذي يحتفل بأفضل ابتكارات العام الماضي.

تم نشر هذا المقال على موقع القيادي