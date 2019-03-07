دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي كل حرف بمقابل مادي.. تعرفوا على منصة Expensive Chat للدردشة

"ستُحاسب على الحرف".. هذه العلاقة التي ستكون بينك وبين تطبيق Expensive Chat/ دردشة الأغنياء، حسبما أعلن رائد الأعمال الهولندي، مارك كولبروجة عن منصته الجديدة مدفوعة الأجر.

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وأشار رائد الأعمال الهولندي، مارك كولبروجة، إلى أن تطبيقه سيطلب من مستخدمه دفع بنس أو ما يعادل 0.01 دولار، مقابل كل حرف يقوم بكتابته: "أنفق نقودًا للدردشة مع غرباء ينفقون نقودًا للدردشة مع غرباء".

ويُصنف تطبيق Expensive Chat/ دردشة الأغنياء، مستخدميه وفقًا لمقدار النقود التي سينفقوها؛ حيث يقول رائد الأعمال الهولندي، مارك كولبروجة:" هي تجربة اجتماعية لمعرفة ما يحدث لغرفة الدردشة عندما لا تكون مجانية للجميع".

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يُذكر أن الأمول التي تُنفق في هذه الدردشة تذهب مباشرة لحساب رائد الأعمال الهولندي، مارك كولبروجة.المزيد:

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